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2024-08-22 17:04:42

房協10月加租10%　總監：逾60%租戶加幅少於230元

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房協10月加租10%　總監：逾60%租戶加幅少於230元

房協10月加租10%　總監：逾60%租戶加幅少於230元

房協轄下公共屋邨10月起加租10%，房協總監潘源舫表示，目前租戶月租介乎少於1,000元至7,000元不等，差距甚闊。而在今次加租下，逾60%租戶月租加幅少於230元。 

潘源舫今早在電台節目指，房協將為有經濟困難的租戶提供紓緩措施，現時有近850個合資格租戶受惠於租金援助計劃，當中90%租戶只需交一半租金，剩下的10%租戶則少交25%租金。他指房協現時財政狀況穩健，暫時無計劃尋求政府注資，但轄下過半數屋邨樓齡逾50年，牽涉的日常維修及改善工程費用增多，加上每年要花近7,000萬元提供綜合服務，處理長者、家庭問題等，因此整體財政壓力頗大。即使在今次加租後，潘源舫預料房協來年仍會錄得虧損，翌年更會擴大虧損，期望盡量在日常管理方面控制整體開支。

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至於出售非核心物業的計劃，潘源舫指短期內會考慮先出售早期市區改善計劃項目下的街舖，以及部分設於資助出售房屋項目的商舖和停車場。房協亦可用優惠條款向銀行借貸，潘源舫指今年將有特別的融資安排，短期內會公布詳情。

市況波動難研判出售資產收益

公屋聯會總幹事招國偉在同一節目指，理解房協的加租幅度，認為未必會對租戶構成太重的負擔。至於房協有意出售非核心投資物業，招國偉指出近期市況波動，難以研判出售資產能否帶來收益。

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