房委會今年度估算可供編配公屋單位逾2.7萬個

香港房屋委員會轄下資助房屋小組委員會，今日通過2022/23年度的公共租住房屋編配估算及備悉2021/22年度公屋的實際編配結果，估算今個年度共有約27,600個單位，包括約12,500個新單位及約15,100個翻新單位，可供編配給各類別申請者，當中20,200個單位（73.2%）個單位將編配予公屋申請者，佔總數七成三。

非長者一人申請者每年編配限額為2,200個

發言人指，根據配額及計分制，非長者一人申請者每年的編配限額為2,200個；房委會預留350個單位用作安置受各部門計劃進行的清拆項目影響的居民，包括古洞北或粉嶺北新發展區項目、元朗錦田南公營房屋發展區項目，以及其他政府寮屋清拆計劃、緊急清拆計劃、違例天台構築物清拆計劃等；供各類調遷用途的單位估算合共4,410個；公務員公共房屋配額計劃預留1,000個名額。

去年度 實際編配25,955個公屋單位

上年度的實際編配數字為25,955個，佔原先估算的83.7%。編配數目的落差主要因為2019冠狀病毒病第五波疫情嚴峻，政府於2022年2月15日宣布徵用粉嶺皇后山邨第1座和第7座，以及葵涌荔景邨恒景樓作社區隔離設施。由於上述公屋單位的實際入伙日期需要延後數月到2022年5月至6月，以致有關單位的編配未能反映在本年的數字內。此外，2019冠狀病毒病疫情嚴峻亦影響了編配的進度。