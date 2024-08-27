房委會修訂「空置單位翻新津貼」 適用範圍擴大至所有樓齡單位

房委會資助房屋小組委員會今日(27日)通過建議，修訂「空置單位翻新津貼」的適用範圍和津貼額。根據現行政策，「空置單位翻新津貼」只適用於樓齡不足21年的空置單位。新計劃下，翻新津貼的適用範圍會擴大至所有樓齡的空置單位；不論樓齡高低，如準租戶選擇參與計劃，均劃一獲發相等於3個月租金的翻新津貼。新的津貼計劃將於今年第四季實施。

房委會表示，隨着更多公屋租戶購買資助出售單位，以及房屋署加強打擊濫用公屋，署方未來需要處理更多空置單位。修訂翻新津貼計劃可讓房屋署及其翻新工程承辦商更有效重新分配資源，以應付空置單位增加所帶來的挑戰。此外，準租戶亦可靈活地使用翻新津貼，作出更切合家庭需要的安排。

房委會又指，根據現行安排，選擇領取翻新津貼的準租戶須自行處理髹漆及相關工程和小型修葺工程，如維修廚房/浴室/露台門、門框和小五金配件；並且在領取津貼後一年內承擔小型修葺工程的維修責任。房委會表示，考慮到選擇領取翻新津貼的情況有上升趨勢，但有不少租戶反映在一年内自行安排小型修葺工程存有一定程度的困難，可能會導致維修延誤；而且房屋署最終會在一年限制期滿後承擔小型修葺工程的維修責任，因此署會方將小型修葺工程納入署方的空置單位翻新工程範圍內。日後，選擇領取翻新津貼的準租戶只需處理單位髹漆及相關工程。