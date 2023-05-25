房委會出招打擊濫用公屋 收緊富戶政策 僅允1成年子女「世襲」

公屋資源經常被轟濫用，政府終出多招對付！房委會資助房屋小組委員會昨一致通過收緊公屋富戶政策；其中，公屋租戶由現時入住首10年毋須申報，改為須每兩年申報一次；購入香港住宅物業後亦要隨即向房委會申報。租戶如拒絕申報，可被終止租約。當局同時收緊「加戶」政策，長者租戶戶籍如已有成年子女，就不得申請加入其他成年子女。新政策將於10月1日實施，房委會委員相信可處理濫用問題，但調查海外或內地資產仍有難度。 早前蔡天鳳命案，揭有人擁千萬豪宅，同時持有公屋單位，並以綠表購買居屋，引起全城關注公屋資源被濫用及當局的監管。房委會資助房屋小組委員會昨開會，討論收緊「公屋富戶政策」和「屋邨管理扣分制」建議，獲委員一致通過。現行「富戶政策」下，公屋租戶上樓首10年，毋須接受入息和資產審查。在新安排下，租戶須每兩年申報已持續居於單位，已遵守租約條款；同時申報是否擁有本港住宅物業。公屋租戶及成員購入香港住宅物業，即簽訂臨時協議後一個月內，亦須向房委會申報。租戶如拒絕申報，租約將被終止。租戶亦要授權房委會可向政府及公/私營機構查核租戶資料，如被核實虛報料可遭刑事檢控。

遷出期限縮短至最長4個月 而現時租戶須遷出單位時，會獲發「定期暫准居住證」，有效期最長可達12個月；期間租戶如入息和資產重新符合要求，便可毋須遷出，2017年10月以來有約460戶因而續住有關單位，佔須遷出的租戶數目超過一半。在新修訂後，「定期暫准居住證」的期限縮短至最長4個月，租戶必須在限期內遷出，房屋署不會重新評估其資格。 年長租戶戶籍只准附一名成年子女 房委會同時收緊「加戶政策」。現時租戶戶籍如已有一名單身成年子女，可再申請多一名單身成年子女加入。惟新安排下，年長租戶戶籍內已有成年子女，不論其婚姻狀況為何，都不得申請加入其他成年子女，即長者戶主不可為第二名成年子女「加名」，減少「世襲」問題。房委會指，新安排可免製造機會讓部分人借加戶作為入住公屋的捷徑，對於需照顧年長父母的人，仍可按現有機制申請暫住。另外，以往公屋租戶如因作出虛假陳述違反租約條款、觸犯「屋邨管理扣分制」等而被終止租約，禁止申請公屋期限，將由現時2年增至5年；類似原因被取消申請的公屋申請者亦被禁止5年內申請公屋。 房委會同時收緊屋邨管理扣分制，多項不當行為，如出租單位作非法用途由現時扣7分改為扣15分；造成噪音滋擾和胡亂棄置垃圾亦由現扣5分，改為扣7分。各項措施收緊的安排將於今年10月1日起實施。



多30萬租戶須每兩年申報 在2022/23年度截至今年2月底，房委會收回的公屋單位有約11,000個，當中因濫用公屋或違反租約等而收回的超過1,900宗，過去3年平均1,300宗多。房委會主席、房屋局長何永賢表示，冀新安排進一步確保公屋資源能分配予最有需要的市民身上，回應社會訴求。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，今次修改措施並非想騰空或踢走居民，亦難以估計實際可騰出的單位數量；她並稱房委會人員富有經驗，連同新科技協助，相信可應付增加的申報量。資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁文廣相信稱，修訂後可有效處理濫用公屋、丟空單位或隱瞞本地物業的問題。惟礙於行政、執法困難，房委會無法調查租戶在海外或內地的資產。他又指，現時有逾80萬名公屋租戶，當中有超過50萬人已須每兩年申報。當局指現有人手足以處理有關工作，並會研究電子化方式供租戶申報。 民建聯立法會議員陳學鋒則認為，新做法對居民不會造成太大的滋擾，但關注房委會有否足夠的人手去核實相關資料。他指，長遠而言，應該加快電子政府的步伐，讓部門與部門之間的資料可以互通，減省行政程序，對市民的滋擾減至最低。陳學鋒亦相信，調整「加戶」措施既能保留子女照顧年長雙親的美德，又能杜絕濫用公屋的問題。