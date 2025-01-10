房委會埋數 本財年錄盈餘92億 建屋成本大增 料四年後現金大跌256億 未來數年營運無問題 盡力降低建築開支

房委會公布2024/25至2028/29年度的財政預算及預測。今個財政年度經修訂後的綜合運作盈餘為92.45億元，預計下個財政年度則有154億盈餘。其中公屋加租一成後，預計可帶來6.61億元淨收入。現金和投資結餘方面，由於建築成本大幅上升，現金和投資結餘將由今年3月底的658億元，大跌近四成至2028/29年度的402億元。財務小組委員會主席麥萃才相信，未來數年的營運「無問題」，能應付到經常開支。房屋署助理署長陳翠微則指，未來會致力控制建築成本。 房委會預測，未來5年均能錄得盈餘，其中今個財政年度錄得92.45億元，至2028/29料錄得184.5億元。今年公屋加租一成，故租住房屋的運作帳目由原本預算的11.67億元淨虧損，修訂為4.01億元淨收入。房委會又預測，未來數年租住房屋方面均錄得盈餘，至2028/29年度約為10億元。 商業樓宇方面，下年度的淨收入預計13.68億元，較今個年度減少11%。麥萃才指，房委會會優化現有的零售設施，包括增加泊車位和改善商場設施。因此，即使現時市道欠佳，仍預計未來數年能錄得約14億元的淨收入。

房委會

公屋居屋建造成本一年增逾5% 建築成本是房委會財政問題的一大挑戰。今個年度經修訂的建築開支為280億元，而因建築工程成本上漲，公營房屋發展規模擴大，建築開支將逐年上升，至2028/29年的開支預計增至485億元。由於建築成本佔資本開資總額逾九成，房委會年終現金和投資結餘將由今年3月底的658億元，大幅跌至2028/29年度的約400億元，跌幅近四成。麥萃才表示，建造公屋的成本由去年的每間屋92萬元，增加至今年的每間97萬元。居屋則由每間的109萬元，增加至115萬元。 陳翠微表示，房委會將研究不同方法，冀能降低建築成本，包括研究縮短項目建築期，簡化程序。此外，亦會考慮採用新的施工方法和技術，例如「設計及建造」和「組裝合成」建築法。

調整居屋折扣暫未有方向 新一份施政報告提出調整公屋與資助出售房屋的比例，由現時的7比3調整至6比4。陳翠微指，調整比例對房委會的財政有一定有幫助，惟現時仍未知未來政府將有多少土地供應給房委會，難以估計相關建造成本，暫未知對整體財政會有多大幫助。 目前樓市不景氣，對於會否調低資助出售房屋的折扣率，陳翠微回應指，長遠而言定價機制或會檢視，但目前暫未有任何方向，待新任房屋署長上任再作討論；而目前仍是盡量採用不同方法降低建築成本，強調不希望「賣樓賣至蝕錢」。 此外，房委會在計算公屋租金收入時，在 2026和2028年均採用加租6.94%的設定，對於是否意味將來上調公屋租金，麥萃才稱公屋加租有特定的方程式，強調採用上述數字並非等同一定加租。 另外，房委會日前宣布，將於下周三實施「舉報濫用公屋獎」，成功舉報濫用公屋者最高可獲發3,000元獎金。陳翠微表示，每年會預留390萬元作為獎金，獎金總額不設上限。她指，相比起建造一間公屋的成本，對房委會而言獎金只屬小數目。