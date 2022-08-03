房委會完成公屋租金檢討 加1.17% 首年寬免加幅 變相「凍租」

房委會每兩年檢討公屋租金一次，消息指，最近檢討已完成，建議租金加幅為1.17%，每戶平均租金每月增加約26元，若獲大會通過料今年10月1日起生效。惟考慮到疫情或租戶造成經濟困難，房委會亦建議向租戶提供特別紓困措施，寬免首年實際加幅的金額，變相「凍租」一年。公屋聯會建議房委會可檢視機制，以因應社會經濟發展作調整租金的決定。民建聯則促請延長寬免，以達致兩年「凍租」。

據了解，截至今年3月，全港共有79.12萬公屋租戶，約79%繳交正常租金，約4%為繳交額外租金的「富戶」，由政府繳租的綜援戶和接受租金援助計劃資助的租戶則分別佔14%和3%。公屋租金介乎485至5,657元，平均每月租金為2,278元。若以屋委會建議加幅1.17%計算，租戶的租金上升幅度介乎5至66元，平均上調金額約26元。

房委會建議新租金於今年10月1日起生效，並相信租金增幅對公屋租戶影響輕微。惟房委會關注到前所未有的新冠疫情可能對公屋租戶造成經濟困難，建議向租戶提供特別紓困措施，在加租後首12個月寬免額外繳付金額，即變相「凍租」一年，預計房委會於兩個財政年度共損失約2.62億元的租金收入。

今年加租的幅度是自2007年訂立現行租金調整機制以來最溫和，上一次加租為2020年9月，當時加幅為9.66%，並寬免2個月租金。

公屋聯會：權宜做法

公屋聯會總幹事招國偉形容今次加幅尚算溫和，而免租安排以抵銷加幅是權宜的做法。他建議房委會可檢視機制，讓房委會有空間因應社會經濟發展狀況，作出相應調整租金決定。

民建聯立法會議員陳學鋒指，不少基層巿民疫情下生計大受影響，房委會「凍租」做法有助紓緩經濟壓力，但期望可延長寬免安排，以達致兩年「凍租」的效果。