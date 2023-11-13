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2023-11-13 15:13:00

房委會引入建築機械人彌補人手缺口　強調機械人不會取代工人

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房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝)

房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝)

為應對技術性工人的老齡化和短缺問題，香港房屋委員會（房委會）近年引入建築機械人技術以彌補部份人手供應的缺口，至今已有近40個項目的承建商已開始或將陸續使用建築機械人。為應對技術性工人的老齡化和短缺問題，香港房屋委員會（房委會）近年引人建築機械人技術以彌補部份人手供應的缺口，至今已有近40個項目的承建商已開始或將陸續使用建築機械人。

房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝) 房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝) 房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝) 房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝) 房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝) 房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝) 房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝) 房委會引入建築機械人彌補人手缺口，房屋署創新科技總監姚勳雄稱，機械人不會取代工人。(蘇文傑攝)

姚勳雄：相信機械人不會取代工人

房屋署創新科技總監（發展及建築）姚勳雄介紹，「建築三一萬能俠」室內機械人集批盪、打磨、噴塗等表面處理工序功能於一體，底座能360度運行及自動平衡，並能利用激光感知周圍場景，透過人工智能視覺感知天花、管線等障礙物，再運算及規劃最佳的路徑施工，從而提高施工效率，將工程的整體時長縮短約一成。

他指，機械人分為大小2個型號，大號機械人展臂後高約5米，可在停車場、公共運輸交匯處等樓底高的地方施工，而機身輕的小號機械則高約1.3米、展臂後約3米，可經物料輸送機，到公營房屋單位樓層進行牆面和天花處理的工作，減少工人進行重複性高的高空工作。他解釋，操作員只需利用應用程式控制工序，容許一人多機作遠程操作，數分鐘內就可轉換不同工序所需的配件；機械人又具備環保功能，如收集打磨工作時所產生的灰塵到外置的塵袋內，讓機械人提高工地安全、施工效率和靈活性之餘，還能改善工作環境。

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姚勳雄認為，伴隨數碼化建築時代的來臨，未來建築業需以數碼化、工業化、智能化、綠色化為發展方向，相信機械人不會取代工人，只會協助工人、達成人機協作，及為前線建築人員提供一個更安全、省力、整潔的工作環境。房委會未來會與不同機械人供應商緊密溝通，提供場景作試行及調研開發，盼經多方合作後、出現更多在公營房屋項目的機械人兵團，並希望建築技術日趨成熟後，會因工地安全得到提高而吸引更多年輕人入行。

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