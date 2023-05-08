房委會擬收緊公屋富戶政策　嚴防暫住期轉移資產

房屋委員會資助房屋小組早前擬檢討「公屋富戶」(即入息資產超額住戶，需在指定期內遷出)政策，並舉行集思會討論相關議題。據了解，房委會在會上提到有一半持有「定期暫准居住證」的「富戶」，會利用12個月「暫住期」轉移資產，以便再符合入住公屋資格，會上委員傾向認為制度存在漏洞，建議收緊年期。據悉，房委會資助房屋小組委員會計劃在本月下旬加開會議，討論現行一系列政策，屆時或會討論收緊富戶政策的議題，若達成共識將會拍板。

據悉 本月下旬開會討論

目前政策下，公屋租戶入住10年後需要申報資產，之後每兩年申報一次，若租戶入息或資產限額超出要求，房屋署將發出遷出通知書，但會酌情批出「定期暫准居住證」，「富戶」可以市值租金繼續租住公屋，最長12個月，然後會要求入息或資產不符的「富戶」遷走。

據了解，房委會現時有約80名暫住證持有人，而在房委會上周舉辦的集思會上，討論到「公屋富戶」的問題，有委員擔心給予12個月暫住期太長，或會有人乘機轉移資產，因此建議收緊期限，但席間有委員認為，現時持「定期暫准居住證」的人不多，改動現有政策或會「誤中副車」，要仔細研究具體做法。

消息稱 公屋世襲制暫不處理

消息又指，會上亦有討論是否修訂公屋「世襲制度」，但不少委員認為問題複雜，憂慮調整後會衍生其他社會問題，因此現階段暫不處理。