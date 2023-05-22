房委會擬收緊富戶政策 消息：僅允一名成年子女「世襲」

房委會資助房屋小組周三開會，據悉，房委會擬收緊富戶政策和子女加戶等安排，現時公屋戶入住首10年不用作任何申報，房委會建議改為每兩年申報一次，該10年內住戶須申明期內居住在公屋單位內、遵守租約條款，以及授權政府及公私營機構取得租戶資料，以了解是否違反租約。而住戶購買物業後的申報期限，亦會由現時在下一次申報期申報，收緊至簽署臨時買賣合約後1個月內。

至於過去持有「暫准居住證」的富戶會利用12個月「暫住期」轉移資產，房委會擬將暫住期減少至4個月。針對住戶如作出虛假陳述，欺瞞房署，現時未有禁止有關住戶再申請公屋，房委會建議不准有關住戶5年內再申請公屋，而因濫用公屋被收回公屋的住戶亦由2年內不准再申請公屋，延長至5年。

至於公屋「世襲」問題，房委會建議只容許每間公屋只有一名成年子女，即長者戶主不可以為第二名成年子女「加名」，減少「世襲」問題。

公屋扣分制今次亦會「加辣」，例如出租單位作非法用途由扣7分增至扣15分，即租戶再犯規，便會超出15分上限，須交還公屋單位。亂拋垃圾亦建議由扣5分，增至扣7分。針對過去有租戶拖延維修復原單位，扣分制中可扣分的「拒絕維修」，會修改為「沒有維修」，即使住戶未有「拒絕」維修，亦可能遭到扣分。