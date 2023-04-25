居屋2023｜房委會擬收緊綠表人士資格　買樓前兩年或不可在港擁物業

蔡天鳳碎屍案轟動全港，案中被告之一、死者前家翁鄺球，被揭發以綠表資格購入居屋單位，但同時名下亦持有市值逾7,000萬元的加多利山豪宅，引來外界關注房委會的綠表買家資格審查是否存在漏洞。

擬收緊綠表買家資格

按了解，房委會早於3月份曾舉辦集思會，當時有房委會委員認為，容許公屋租戶或合資格綠表買家，毋須申報在港擁有物業是否有欠公平。消息表示，房委會資助房屋小組周三(26日)開會審議新一期居屋時，同時亦會討論是否收緊綠表買家資格，尤其是資產限制，當局建議與白表買家「睇齊」。