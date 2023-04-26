房委會擬收緊綠表資格　議員：料對公屋流轉影響輕微

新一期居屋料於年中推出。房委會資助房屋小組將討論收緊綠表買家資格，買入居屋前的24個月，不得在香港擁有物業，與白表看齊。以堵塞早前轟動全港的蔡天鳳謀殺案，案中被告、死者前家翁鄺球，以綠表買入居屋時，同時名下亦有7,000萬元的加多利山豪宅一事。

房委會擬收緊綠表人士資格

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組委員梁文廣，今早(26日)在電台節目表示建議方向合理，有效填補政策漏洞。梁文廣指，鄺球利用公屋住戶申報資產間隔期間的漏洞，去申請綠表，許多公屋居民得知此事後，都向他反映不太公平，「點解佢哋要死爭爛爭，要俾啲咁嘅人加入埋一齊，影響抽到(綠表居屋)機會？」