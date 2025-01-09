房委會本年錄92億盈餘 建築成本大增 5年後現金大跌250億

房委會公布2024/25至2028/29年度的財政預算及預測。今個財政年度經修訂後的綜合運作營餘為92.45億，預計下個財政年度則有154億盈餘。其中公屋加租一成後，預計可帶來6.61億淨收入。現金和投資結餘方面，由於建築成本大幅上升，現金和投資結餘將由今年3月底的658億，跌至2028/29年度的402億。
房委會預測，未來5年均能錄得盈餘，其中今個財政年度錄得92.45億，至2028/29料錄得184.5億。今年公屋加租一成，故租住房屋的運作帳目由原本預算的11.67億淨虧損，修訂為4.01億淨收入。房委會又預測，未來數年租住房屋方面均錄得盈餘，至2028/29年度約為10億元。
商業樓宇方面，下年度的淨收入預計13.68億元，較今個年度減少11%。麥萃才，房委會會優化現有的零售設施，包括增加泊車位和改善商場設施。因此，即使現時市道欠佳，仍預計未來數年能錄得約14億元的淨收入。
公屋居屋成本俱增
建築成本是房委會財政問題的一大挑戰。今個年度經修訂的建築開支為280億元，並且逐年上升，至2028/29年的開支為485億元。由於建築成本佔資本開資總額逾九成，年終現金將由今年3月底的658億元，大幅跌至2028/29年度的約400億元。麥萃才表示，建造公屋的成本由去年的每間屋92萬元，增加至今年的每間97萬元。居屋則由每間的109萬元，增加至115萬元。
陳翠微表示，房委會將研究不同方法，冀能降低建築成本，包括研究縮短項目建築期，簡化程序。此外，亦會考慮採用新的施工方法和技術，例如「設計及建造」和「組裝合成」建築法。
另外，房委會日前宣布，將於下周三實施「舉報濫用公屋獎」，成功舉報濫用公屋者最高可獲發3,000元獎金。陳翠微表示，每年會預留390萬元作為獎金，獎金總額不設上限。她指，相比起建造一間公屋的成本，對房委會而言獎金只屬小數目。