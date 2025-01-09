房委會本年錄92億盈餘 建築成本大增 5年後現金大跌250億

房委會公布2024/25至2028/29年度的財政預算及預測。今個財政年度經修訂後的綜合運作營餘為92.45億，預計下個財政年度則有154億盈餘。其中公屋加租一成後，預計可帶來6.61億淨收入。現金和投資結餘方面，由於建築成本大幅上升，現金和投資結餘將由今年3月底的658億，跌至2028/29年度的402億。

房委會預測，未來5年均能錄得盈餘，其中今個財政年度錄得92.45億，至2028/29料錄得184.5億。今年公屋加租一成，故租住房屋的運作帳目由原本預算的11.67億淨虧損，修訂為4.01億淨收入。房委會又預測，未來數年租住房屋方面均錄得盈餘，至2028/29年度約為10億元。

商業樓宇方面，下年度的淨收入預計13.68億元，較今個年度減少11%。麥萃才，房委會會優化現有的零售設施，包括增加泊車位和改善商場設施。因此，即使現時市道欠佳，仍預計未來數年能錄得約14億元的淨收入。