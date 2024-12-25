房委會研發數碼平台模擬項目規劃設計及建造 以提升效率

由房委會自主研發的一站式數碼管理平台「智築目」，提供一個虛擬平台，模擬項目規劃、設計、建造及交付整個流程。房屋署創新科技總監姚勳雄表示，系統可以加快團隊進行決策和提升不同項目的管理和工作效率，更可節省駐工地人員檢測項目所需時間和人力。

姚勳雄接受港台訪問表示，「智築目」會利用三維數碼地圖，展示出公營房屋發展項目的立體模型，系統會自行整合大數據，在規劃房屋用地時，團隊可以參考附近周邊環境，優化項目的佈局和單位設計，到建造階段時，更可結合安全智慧工地，加強安全和質量管控。他舉例說，系統每天可以讀取預製組件由工廠生產、運輸到工地安裝的數據紀錄，以及工人進出工地的時間紀錄、工地安全警報紀錄，以及其他聯網科技紀錄，工程團隊就可以遙距在平台上，了解施工進度和工地環境實際情況。