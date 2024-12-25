房委會研發數碼平台模擬項目規劃設計及建造 以提升效率

由房委會自主研發的一站式數碼管理平台「智築目」，提供一個虛擬平台，模擬項目規劃、設計、建造及交付整個流程。房屋署創新科技總監姚勳雄表示，系統可以加快團隊進行決策和提升不同項目的管理和工作效率，更可節省駐工地人員檢測項目所需時間和人力。
姚勳雄接受港台訪問表示，「智築目」會利用三維數碼地圖，展示出公營房屋發展項目的立體模型，系統會自行整合大數據，在規劃房屋用地時，團隊可以參考附近周邊環境，優化項目的佈局和單位設計，到建造階段時，更可結合安全智慧工地，加強安全和質量管控。他舉例說，系統每天可以讀取預製組件由工廠生產、運輸到工地安裝的數據紀錄，以及工人進出工地的時間紀錄、工地安全警報紀錄，以及其他聯網科技紀錄，工程團隊就可以遙距在平台上，了解施工進度和工地環境實際情況。
首階段15個公營房屋項目應用
姚勳雄說「智築目」不單只可以協助團隊及早發現和處理問題，透過收集工地安全警報紀錄，更有助提升整體工地安全文化。他說現時有4個項目正試用「智築目」平台，首階段預計會有15個公營房屋項目應用，在平台吸收更多經驗和用家意見後，透過持續改良和完善功能，房委會希望盡快將所有公營房屋工程項目納入平台作更周全的綜合管理。「智築目」獲得「2024香港資訊及通訊科投獎」銀獎。
原文刊登於 香港電台