房委會轄下9商場「0西醫」　何永賢：能否租出取決商業決定

政府鼓勵市民使用私營醫療，但有立法會議員發現部分公共屋邨商場出現「0西醫」情況。房屋局局長何永賢表示，房委會轄下有9個商場截至去年底都沒有西醫診所，包括石排灣的石排灣商場、牛頭角安基商場、長沙灣麗翠商場、天水圍天恩商場、天晴商場和屏欣商場、荃灣象山商場，以及屯門的和田商場、業旺商場。

兩近年落成屋邨未曾租出西醫診所 何永賢在立法會書面回覆質詢稱，房委會轄下55個商場共有61間西醫診所，約八成商場均設有1間或以上診所。當局數據顯示，石排灣商場、安基商場、麗翠商場、象山商場、天恩商場、屏欣商場原本的西醫診所均已退租，房委會其後有安排以西醫診所行業招標，部分多次招標都不成功，遂加入其他行業招租或成功出租予其他行業，亦有商舖正繼續招租。同時，近年落成的屯門和田商場及業旺商場，原預設的西醫舖位均未能租出。

房委會轄下商場連同屋邨的其他商業單位，房委會的零售設施合共有77間西醫診所。何永賢指，診所因應個別情況及居民對醫療服務的需求等因素，訂定為居民提供診症服務的營業時間，房委會沒有要求西醫診所提供夜診服務。她表示，房委會為空置商舖招標時，有把相關資訊以電郵及郵寄方式通知香港西醫公會及香港醫學會，以便他們通知有興趣競投商舖的醫生會員，藉此增加成功出租商舖作西醫診所的機會，惟最終能否成功取決於服務提供者的各項考量因素，如診所地點、營運成本、目標客群等而作出的商業決定。