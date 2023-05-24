房委會通過收緊公屋富戶政策　僅允一名成年子女「世襲」

房委會資助房屋小組委員會今日召開會議，會上一致通過收緊公屋富戶政策。

據了解，房委會計劃收緊富戶政策和子女加戶等安排，現時公屋戶入住首10年不用作任何申報，將改為每兩年申報一次。而住戶購買物業後的申報期限，亦會由現時在下一次申報期申報，收緊至簽署臨時買賣合約後1個月內。

暫住期減至4個月

至於過去持有「暫准居住證」的富戶會利用12個月「暫住期」轉移資產，房委會擬將暫住期減少至4個月。針對住戶如作出虛假陳述，欺瞞房署，現時未有禁止有關住戶再申請公屋，房委會建議不准有關住戶5年內再申請公屋，而因濫用公屋被收回公屋的住戶亦由2年內不准再申請公屋，延長至5年。

僅允 一名成年子女「世襲」

至於公屋「世襲」問題，房委會建議只容許每間公屋只有一名成年子女，即長者戶主不可以為第二名成年子女「加名」，減少「世襲」問題。

公屋扣分制今次亦會「加辣」，例如出租單位作非法用途由扣7分增至扣15分，亂拋垃圾亦建議由扣5分，增至扣7分。

梁文廣：仍無法查海外內地資產

資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁文廣相信，修訂後可有效處理濫用公屋、丟空單位或隱瞞本地物業的問題。惟礙於行政、執法困難，房委會無法調查租戶在海外或內地的資產。

他又指，現時有逾80萬名公屋租戶，當中有超過50萬人已須每2年申報。當局指現有人手足以處理有關工作，並會研究電子化方式供租戶申報。