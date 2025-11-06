房委會通過新居屋禁售期縮短至10年　黃碧如：相信不會助長炒風

房委會資助房屋小組委員會會議通過將新推售資助出售單位的轉讓限制年期由15年降至10年；下一期「白居二」起，增加1,000個配額，其中500個給予40歲以下家庭或一人申請者；明年推出的新一期居屋，綠白表比例調升至5:5等。
正研究縮減轉售限制
委員會主席黃碧如表示，希望縮短轉售限制年期，方便持有資助出售房屋的業主在公開市場出售單位。過去多年在公開市場出售的單位數目不多，多數業主在白居二市場出售，相信縮短年期亦不會助長炒賣風氣。她又表示，2022年開始轉售限制由10年增至15年，知道購買過去幾期資助出售房屋的人士關注是否造成不公，正研究縮減轉售限制。
白表中籤機會仍增約25%
至於綠白表比例調整至各佔一半，黃碧如說未來5年開始，資助出售房屋比本屆政府上任初期大幅增加5成，估計達約58,900個單位，即使撥多1成比例予綠表人士，白表申請者中籤機會率亦增加約25%。對於「白居二」將增加1,000個配額至7,000個，她表示去年增加1,500個配額後，成交價錢與市場很貼近，加上延長擔保按揭還款期後，刺激較高樓齡單位成交增加，亦見市場供應增加，因此不擔心白居二單位樓價會被推高。
增加資助出售房屋室內面積
黃碧如又說，當局會在公屋輪候冊人數減少至合適情況下，適時增加居屋及綠置居面積較大單位的比例，估計會在5年後開始，屆時單位室內面積將增加10%，兩房單位佔比亦會由20%增至25%。