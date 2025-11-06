房委會通過新居屋禁售期縮短至10年　黃碧如：相信不會助長炒風

房委會資助房屋小組委員會會議通過將新推售資助出售單位的轉讓限制年期由15年降至10年；下一期「白居二」起，增加1,000個配額，其中500個給予40歲以下家庭或一人申請者；明年推出的新一期居屋，綠白表比例調升至5:5等。

正研究縮減轉售限制

委員會主席黃碧如表示，希望縮短轉售限制年期，方便持有資助出售房屋的業主在公開市場出售單位。過去多年在公開市場出售的單位數目不多，多數業主在白居二市場出售，相信縮短年期亦不會助長炒賣風氣。她又表示，2022年開始轉售限制由10年增至15年，知道購買過去幾期資助出售房屋的人士關注是否造成不公，正研究縮減轉售限制。