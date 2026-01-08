房委會：踏入建屋高峰期 建築開支增四成 現金流未來4年跌近半至352億元

隨着公營房屋的建屋量增加，房委會的建築開支亦大增。房委會財務小組委員會通過本年度(2025/26)的修訂預算，以及2026/27年度的建議預算。2025/26年度錄得綜合盈餘176億元，較預期高；並預計2026/27年度的盈餘為158億元。建築成本持續上升，本年度為325億元，將增至2029/30年的456億元。房委會解釋，建屋量增加導致整體的建築開支上升，並已成立「項目促成辦公室」，冀控制建築成本。至於房委會的年終現金及投資結餘，將由本年度的687億元，至2029/30年度將降至352億元，跌幅近五成，房委會形容現金流「是可以的」，仍能滿足開支需求。

根據房委會的預算及財政預測，修訂後的2025/26年度的綜合運作盈餘為176億元，較預期的154億元高；而2026/27年度的則跌至159億元。房委會解釋，是因為2026/27年度出售資助房屋的單位的平均售價較2025/26年度為低。 開支方面，建築開支是最大開支項目，2025/26年度經修訂後的建築開支為325億元，隨後逐年增加，至2029/30年度的455億元。財務小組委員會主席麥萃才表示，2026年每間公屋的建築成本為106萬元，高於去年的97萬元；居屋則稍為下降，由去年115萬元，降至今年的110萬元。麥萃才續指，不宜單以兩年比較，因要視乎投地的建造成本，亦要視乎地盤的狀況及屋苑的規模。

麥萃才 (朱慧恩攝)

成立「項目促成辦公室」 提升效益 房屋署助理署長陳翠微指，成本大增是因為單位數量上升，《長策》未來10年要蓋29萬個單位，形容已踏入建築高峰期，「單位數量大，因而成本高。」她續指，房委會已成立「項目促成辦公室」，冀提升成本效益；主要的工作是與其他政府部門協作，例如土木工程處或屋宇署，協調減省建築開支。此外，亦會引入不同建築物料，政府部門亦會大量購置組裝合組件，冀控制建築成本。她又指，由於將來有不少公營房屋位於北都，地形較為複雜，會與相關部門合作，勘探地基，相信未來可以控制成本。 年終現金及投資結餘方面，2025/26年為687億元，略高於預算，惟下一個財政年度則預計634億元；及後每年遞減，至2029/30年大幅跌至352億元，跌幅近五成。麥萃才解釋，財務預算遵會從較為保守的會計方式；而按照房委會的現金流規定，要有能夠應付半年建築開支和3個月營運開支，故相信352億元的現金流「是可以的」。對於是否打算出售物業，陳翠微回應指，房委會暫時無打算出售商場或停車場。

繼續探討開源 提升綠白表例 除了成立「項目促進辦公室外」控制建築成本外，房委會將於2026/27及2027/28年度，每年削減2%的經常開支。陳翠微表示，當中減省了包括文書職系的公務員編制數目；亦會控制屋邨管理的開支。 麥萃才表示，房委會會繼續探討不同的開源措施，例如公營房屋供應將逐步邁向公共租住房屋或綠表置居計劃與其他資助出售單位6:4的比例。此外，房委會仍須增加來自出售居者有其屋計劃單位的收入來應付上升的建築開支。他續指，基於不同因素的影響，這些財政的預測在未來幾年將無可避免地變動，並將會在下一輪預算更新。房委會會保持警覺，密切監察並檢視收入與開支的情況。