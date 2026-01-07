房委會：過去一年售出9700個居屋及綠置居單位　銷售情況十分理想

房委會總結過去一年售出9,700個居屋及綠置居單位，指銷售情況十分理想。未來會繼續完善置業階梯，透過不同措施協助經濟能力較佳的公屋租戶及其他合資格申請者購買資助出售單位，達至向上流動的目的。 過去一年，房委會售出「居屋2024」下5個新居屋發展項目（位處啟德、觀塘、油塘、東涌及屯門）共7,132 個單位，以及「綠置居2024」下新綠置居發展項目（九龍灣宏緻苑）共2,538個單位，合共約9,700個單位。九龍灣宏緻苑有38個未售出的單位，實用面積約194呎。

此外，「白居二2024」大幅增加1,500個配額至6,000 個，並將新增配額全數撥予40歲以下的家庭及一人申請者。房委會指樂見眾多白表和綠表申請者透過房委會的居屋、綠置居銷售計劃以及白居二計劃購入理想安樂窩，成功「上車」。



今年第二季接受申請 房委會將同步推出居屋2025、綠置居2025及白居二2025的新計劃，預計在今年第二季接受申請。由「居屋2025」起，綠、白表的配額比例會由40： 60調整至50：50，協助更多公屋租戶購買資助出售單位成為業主，同時釋放原有單位予輪候人士，並增加居屋及綠置居面積較大單位的比例，以鼓勵公屋租戶購買資助出售單位及迎合家庭需要。

有見及市場最新的發展情況及便利業主補價，從而鼓勵業主循置業階梯向上流動，由「居屋2025」及「綠置居2025」起，資助出售單位於公開市場出售限制的年期將由現時首次轉讓日期起計15年，放寬為10年。