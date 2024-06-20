房屋局指排新界公屋較市區快約一年 暫無意公布分區域輪候時間

本港輪候公屋人數眾多。房屋局副局長戴尚誠表示，據去年公屋平均輪候時間年度分析顯示，新界區公屋申請者的平均輪候時間，一般較市區或擴展市區的申請短約1年；未來新公屋單位供應集中在新界，預期輪候新界區的公屋申請者，會較快獲編配單位。對於會否計劃公布不同區域的最新平均輪候時間，戴尚誠稱，申請者的輪候時間取決於多項因素，按申請者類別或公屋選區等分類計算平均輪候時間，會誤導申請者。 立法會議員梁文廣昨在立法會大會上，關注公布公屋輪候時間的問題。他指，現時房委會未有公布一般申請者當中一般家庭申請者的平均輪候時間。由於長者一人申請者的平均輪候時間較短，導致一般申請者的平均輪候時間被拉低，未能準確反映一般家庭申請者的平均輪候時間。他關注當局會否考慮定期公布4個區域，包括市區、擴展市區、新界及離島的平均輪候時間，或協助申請者規劃未來。

最新公屋編配進度更具參考價值 戴尚誠表示，公屋平均輪候時間只反映過去12個月內獲安排入住公屋的一般申請者的情況，而不應用作估算正在輪候公屋申請人獲編配公屋所需的時間。對於申請者而言，輪候時間取決於多項因素，包括各可供編配的公屋單位數目、公屋申請者數目、申請者所選地區，以及新建及翻新單位的供應是否與申請者的選區相符等。他指，去年新界區申請較市區輪候時間短一年，冀未來可繼續加快。 戴尚誠認為，房屋署公布的各分區不同家庭人數的最新公屋編配進度，更能協助申請者估算「上樓」所需時間。他以「取籌飲茶」為例，市民知道叫號的數字，便可以知道大概的輪候時間；反而過去3個月等候入座的輪候時間，參考價值不大。