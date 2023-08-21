房屋局推出過渡性房屋津貼計劃　一人住戶最少獲1800元

房屋局明日推出「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，為今年6月16日或之後入住過渡性房屋項目的新住戶提供一次性特別津貼，而已領取津貼的住戶須在該單位居住最少1年；其後再度搬遷則不會獲發放第2次津貼。津貼為減輕新住戶於搬遷和適應新居住環境期間的開支壓力，例如孩子轉校、搬運家具、重新建立社區網絡等。津貼不設用途限制，讓住戶能更靈活和彈性地應付各自需要。

獲發放的金額，視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區而定。舉例1人家庭如居於市區或擴展市區的過渡性房屋項目，可獲1,800元津貼、如居於新界或離島則可獲3,650元津貼。又以3人家庭為例，如居於市區或擴展市區的過渡性房屋項目，可獲3,550津貼、如居於新界或離島則可獲7,100元津貼。