房屋局推出過渡性房屋津貼計劃　社協指「有好過冇」金額偏低

房屋局今日推出「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，獲發放的金額，視乎住戶人數和入住地區而定，舉例1人家庭如居於市區或擴展市區的過渡性房屋項目，可獲1,800元津貼、如居於新界或離島則可獲3,650元津貼。社區組織協會副主任施麗珊在電台節目指「有好過冇」，但認為津貼金額偏低，只能減輕居民部分負擔，例如住戶需購置傢俱及電器等，社協需協助住戶申請其他津貼。今次計劃只限入住非政府機構營運的過渡性房屋項目住戶申請，她希望計劃可擴大至市建局及房協提供的過渡性房屋項目，令更多住戶受惠。

至於署理房屋局局長戴尚誠在同一電台節目表示，總結以往經驗，認為居民入住時有需要獲得津貼，今次試驗計劃參考綜緩的做法，按住戶人數提供不同金額的津貼，至於搬入新界過渡性房屋的申請人會獲得較大津貼金額，主要考慮到現時不少居住於不適切居所的申請人，集中在油尖旺，深水埗及九龍城區，要跨區遷入新界，亦可能要為子女尋找學校，購買書簿、校服、添置家具等，需要較大。同時，提供較多津貼，亦希望為居民入住新界區的過渡性房屋項目提供誘因。

市區和 新界過渡性房屋入住率分別97%及86%

今年6月16日或之後入住過渡性房屋項目的新住戶可申請津貼，戴尚誠表示將有4個項目共約1,000名住戶合資格領取。被問到是否較少市民願意遷入新界的過渡性房屋，他說局方近期推出不同措施，包括舉行開放日及參觀團等，已經陸續見到成效，市區的過渡房屋項目入住率達97%，新界項目的入住率則達到約86%，而在市區的項目有6%的單位已在第2輪重用。