房屋局長探劏房籠屋戶 形容環境不理想是「民生痛點」

新任房屋局長何永賢落區，並由香港社區組織協會安排下，探訪4間劏房、板房、籠屋居民，又與20名居民代表面談。席間，有居民反映住屋問題嚴峻，亦有劏房居民苦候公屋多年上樓無期，疫情下既擔心飯碗不保，同時又要為蝸居繳交昂貴租金，生活苦不堪言。

何永賢坦言，居民居住環境並不理想，並形容是「民生痛點」。她重申兩個有關土地及房屋供應、公營房屋的小組，由司級官員統領，反映特區政府處理問題的決心。

承諾加大力度覓地建屋

何永賢又指，當局會加大力度覓地，以及加快興建公屋，包括引進新技術，望將建屋流程縮短數月。至於過渡房屋，當局未來會盡量尋找使用期限較長的土地，以及已進行長遠規劃但未開工的地塊，興建過渡性房屋。她又表示，土地房屋供應統籌組和公營房屋項目行動工作組，皆由司級官員統領，反映特區政府處理問題的決心。當局會推行短中期措施，具體方向將在新一屆政府上場100日內提交的報告交代。

團體促請局方以創新思維、拆牆鬆縛、儘快推行多項短、中及長期房屋政策，多管齊下以迅速為基層劏房居民解困。社協建議政府善用剩餘的市區用地作住屋用途，包括市區重建、釋放工廈用地及私人遊樂場用地，並將現有可發展的土地改劃成住宅用地，例如率先發展棕地，可用作臨時住屋用地，興建過渡性房屋協助有需要市民。

社協促增加公屋大單位數量

社協又認為，在新規劃的公屋內增加公屋大單位的比例及數目，以切實降低4人或以上家庭的輪候時間；而非以｢拉上補下｣方式，以2人家庭或長者1人去滿足平均輪候時間而犧牲大家庭住屋需求，長遠達致不同住戶人數的家庭組合輪候時間拉近。

團體建議，制訂未來10至20年內的「滅劏」時間表，並優先取締籠屋、板間房。政府亦應進一步增加過渡性房屋至不少於5萬個單位，持續檢視及對外公布各區閒置用地及物業情況，善用現有市區資源發展過渡性房屋，並將過渡性房屋納入長遠房屋策略，彌補公屋不足而成的缺口，完善基層房屋階梯，按年增加供應。