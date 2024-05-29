房屋局：房委會商戶受北上消費等影響　零售設施空置率3.92%

署理房屋局局長戴尚誠在立法會大會表示，房委會部分公共屋邨的商業租戶生意可能受到季節性的波動、居民消費模式改變、例如北上消費及網購影響，經營面對挑戰。截至今年4月底，房委會零售設施的整體空置率是3.92%，雖然屬於近年較高水平，但相對私人市場6.6%的空置率，房委會的情況仍算相對理想。
民建聯劉國勳提出質詢時說，本港經濟復蘇未如預期，各區都有商舖結業及退租，他關注過去5年，房委會有多少商戶在續租時獲減租，以及會否引入中期檢討租金制度。戴尚誠說，房委會明白租戶面對的困難，但亦要顧及投標制度的公平，投標者成功中標及開業後，如果經營情況不似預期要求減租，甚或有投標者以高價中標後卻要求減租，會對其他人構成不公，而且此例一開，投標制度的成效會受質疑，因此房委會在處理租金寬減問題上要非常審慎。
張宇人︰從未試過接獲如此多求助個案
戴尚誠強調，減租不可以解決零售商面對的挑戰，商戶亦要積極進取求變，增強自身力，例如引入新貨品及提升服務水平，同時把握穩定客源的優勢，用心經營。
飲食界張宇人說，現時業界生意仍未回復之前水平，他從未試過接獲如此多的求助個案，要求他向房委會轉達減租的要求。他認為，房委會作為全港最好的業主，不應破壞金漆招牌。戴尚誠說，房委會在新冠疫情期間曾減租51個月，大部分時間的寬免金額為75%，至去年年底完結。他表示，根據合約精神，租約期內的租金不會更改，約滿後會根據市況等各項相關因素，考慮是否調整租金水平。
原文刊登於 香港電台