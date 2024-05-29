房屋局：房委會商戶受北上消費等影響　零售設施空置率3.92%

署理房屋局局長戴尚誠在立法會大會表示，房委會部分公共屋邨的商業租戶生意可能受到季節性的波動、居民消費模式改變、例如北上消費及網購影響，經營面對挑戰。截至今年4月底，房委會零售設施的整體空置率是3.92%，雖然屬於近年較高水平，但相對私人市場6.6%的空置率，房委會的情況仍算相對理想。

民建聯劉國勳提出質詢時說，本港經濟復蘇未如預期，各區都有商舖結業及退租，他關注過去5年，房委會有多少商戶在續租時獲減租，以及會否引入中期檢討租金制度。戴尚誠說，房委會明白租戶面對的困難，但亦要顧及投標制度的公平，投標者成功中標及開業後，如果經營情況不似預期要求減租，甚或有投標者以高價中標後卻要求減租，會對其他人構成不公，而且此例一開，投標制度的成效會受質疑，因此房委會在處理租金寬減問題上要非常審慎。