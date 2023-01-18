房屋短缺｜政府擬定立劏房起始租金 何永賢：待簡約公屋等供應出現再議

房屋局長何永賢表示，是否定立劏房起始租金，仍需參考市場數據。她今日（18日）在立法會回應議員質詢時表示，需要有現時劏房數據市場數據才能估算，又指由於未來會有大量過渡性房屋及簡約公屋供應，租務市場肯定會起變化，因此政府是在現時劏房租金處於高位時釐定起始租金，或掌握趨勢後再作決定是非常重要。她指政府會待兩類房屋供應出現，搜集數據後再定政策，亦會在今年第一季公布手頭劏房市場資料。何永賢又指，現時全港約有11萬戶劏房，約20萬名居民，現時難以估計，居民會否全部搬至過渡房屋或簡約公屋，但相信對急需改善居住環境的人而言有吸引力。



何永賢又表示，政府會以多管齊下方式，增加公營房屋供應，確保未來四年，公屋綜合輪候時間，由現時六年降至四年半。她指當局一直有進行公屋重建項目，亦正推動將公廈改建公屋，不過能否每個項目都以螞蟻搬家方式調遷居民加快進度，要視乎各項目的條件。不過，她認為議員吳永嘉提出，用公帑在內地購買單位，供輪候人士上樓的建議難以受基層市民歡迎，因為會影響工作，往返的交通費亦難以負擔。