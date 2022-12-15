房屋經理學會：九龍城兩舊樓先試「聯廈聯管」 料明年初招標

現時本港現存不少沒有業主立案法團、沒有任何形式的居民組織及沒有聘用物業管理公司的大廈，由於樓宇管理不善，衍生衞生、保安、消防安全、大廈維修等問題。香港房屋經理學會透露，正計劃在九龍城區舊樓試行「聯廈聯管」，即聯合幾座大廈聘請管理公司，期望可以改善舊樓管理問題。

香港房屋經理學會會長鄭玉琴透露，正與市建局合作在九龍城區舊樓試行「聯廈聯管」，現時初步有兩幢超過50年樓齡的舊樓參與，共涉約30伙，預計明年初招標，為期一年。上任會長余珍形容，一般屋苑聘請管理公司提供「套餐」服務，但今次試行「聯廈聯管」則猶如「點心紙」般，可按業主需要和能力，決定所需要的服務，如保安、清潔等。

至於施政報告提出興建簡約公屋，以改善基層居住環境，鄭玉琴支持當局讓方向，並建議當局可利用啟德、竹窩灣等社區隔離設施改作簡約公屋用途，其中啟德更已可提供3,000個單位，且位處市區和設有升降機，相信適合包括長者等基層入住。

學會又指，隨著當局銳意增加房屋供應，未來物管人員需求亦會持續增加。現時香港物等管業有約12,000名管理人員，但隨著越來越多樓盤入伙，料5年後管理人員數目將達到14,000人，惟現時物管公司的空缺率平均達10%，期望可吸引更多人入行。