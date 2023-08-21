房屋署長羅淑佩：房屋是燙手山芋感壓力　不應懲罰公屋富戶

新任房屋署署長羅淑佩上周二正式上任，她受訪時指，房屋問題是很大的燙手山芋，難以解決，承認接手感到壓力，但對自己懷有信心，現時正努力「惡補」房策，期待未來會有成果出台。她指，理解社會希望打擊公屋富戶，但不應懲罰因公屋資源改善生活的他們，惟要處理嚴重個案。她又希望公屋戶可以重拾舊時的鄰里情懷。 羅淑佩接受《星島》專訪時形容，房屋問題是重中之重，是很大的燙手山芋，難以解決，「咁多前面叻嘅人都做過喇，但都好似係艱難」，承認感到壓力，但她相信自己任運輸署署長時的工作得到大家肯定，對她存有信心，讓她接掌房署，自己亦以「大無畏」精神對自己懷有信心。

羅淑佩自言「公屋妹」未有學壞 羅淑佩年輕時曾居於重建前的石蔭邨逾20年，笑說「我都係公屋妹，唔係對公屋完全唔識」，並說她自小出入公屋也沒有學壞。她又憶述當年父親帶她外出散步、踏單車、食雪糕，亦曾幫忙鄰居剪線頭，「我都去過隔籬師奶度幫手，冇錢但係開心，嗰種鄰里情好強」，她希望鼓勵公屋重拾舊日鄰里情懷，住戶可以「打開鐵閘」生活，並期望建設好的社區，讓年輕人有上流機會，日後回饋社會 房委會早前收緊公屋富戶政策及扣分制，將於10月實施。羅淑佩笑稱她亦曾為「公屋富戶」，明白社會上有人認為「富戶」獲得很多資源，需要打擊，但若「富戶」初時沒有相關資源，生活或變得很慘，故不應懲罰生活獲得改善的他們。但她強調，很嚴重的個案必須處理。