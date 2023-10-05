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2023-10-05 10:35:01

房署向8.8萬公屋戶發信要求申報物業　羅淑佩：有人出租公屋情況離譜

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房署向8.8萬公屋戶發信要求申報物業　羅淑佩：有人出租公屋情況離譜

房署向8.8萬公屋戶發信要求申報物業　羅淑佩：有人出租公屋情況離譜

房屋署本月向公屋租戶發信，要求申報有否持有物業，以打擊濫用公屋的情況。房屋署署長羅淑佩在電台節目表示，今次將向8.8萬戶發信，包括入住公屋28年的租戶，暫時不包括長者戶，收到信件的租戶須在11月底前交回申報表格。下一輪發信會在明年4月左右，租戶要每2年申報1次情況。如果租戶申報持有物業，房屋署不會作出懲罰，但須要在1個月內搬走。羅淑佩指，如果租戶透過公司持有物業，要視乎租戶在公司的角色，決定跟進行動，舉例如果租戶是公司董事或老闆，必須申報相關物業。但如果公司由多人共同擁有，而物業不可能用作居住用途，就可酌情處理。

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羅淑佩：正研究其他打擊濫用公屋措施

對於有意見認為，不同政府部門的資料應該互通比對，識別持有物業的租戶，羅淑佩指會與地政總署研究，但強調租戶如果已購買物業，也有責任在1個月內主動申報。她指公屋可令有需要的人士有安身之所，改善生活條件，如果租戶本身已擁有住宅，就不應佔用珍貴的公屋資源。她強調租戶須如實申報，如果作出虛假陳述，將有法律責任。羅淑佩又指正努力研究其他打擊濫用公屋的措施，她指聽聞有人直接出租公屋作為民宿，形容情況離譜，署方必定會嚴厲打擊，絕不「手軟」，亦呼籲市民舉報違規行為。

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