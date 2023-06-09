房署監工向公屋地盤分判商員工收賄及貸款判囚8個月

廉政公署早前落案起訴一名房屋署監工，向大埔一個公共房屋建築地盤3間分判商的6名員工，索取及收受賄款及貸款共逾90,000元，涉及地盤施工巡查。被告今日(9日)在沙田裁判法院被判囚8個月。

31歲被告黃都，為房署一級監工(建築)，早前承認共15項罪名，即10項公職人員接受或索取利益，以及5項訂明人員接受或索取利益。署理主任裁判官鄭念慈判刑時表示，被告身為政府人員，擔當著監察角色，卻向有工作關係的人士收取利益，案情非常嚴重，須判處即時監禁。署理主任裁判官又頒令被告須向政府歸還25,000元。

案情透露，黃都於2021年1月至2022年4月案發期間獲房署派駐大埔一個興建中的8座公屋建築地盤，負責監管地盤其中一座的建築工程質量和進度。他可要求承建商及分判商工人糾正不合格工程，以及須向房署提供巡查表格。利駿建築工程有限公司是該座地盤的紮鐵分判商，一名紮鐵「工頭」受黃都監督。黃都向該名紮鐵「工頭」索取及從對方接受兩筆賄款共2,500元，以在巡查利駿施工時優待對方。黃都又以相同目的，向該名紮鐵「工頭」及另外2名利駿紮鐵工人索取另外6筆賄款共44,300元，但遭3人拒絕。