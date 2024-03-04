房署「半租」優惠完結變相「加租」　全港近百吉舖沙田深水埗重災

房屋署商戶「半租」優惠去年底結束，約2,700個零售舖回復「原價」租金，變相加租一倍。而由於市價回落，推算2018年首3季簽約的租戶最新租金或高於新租戶的40%至60%。房屋署資料顯示，截至3月1日，房署屋邨有97個舖位或檔位招租，其中沙田和深水埗區「吉舖」為重災區，新春期間房委會商場「大本型」亦至少有21個「吉舖」。房委會商業樓宇小組主席劉詩韻表示，房署租金較市價相宜，需時觀察商戶反應，料不會有結業潮。至於收到約20個房署租戶求助的觀塘區議員龐智笙，則冀房署以最新市值重定租金。

記者︰曾偉龍

房委會2019年10月起向轄下合資格的零售、工廠大廈單位和非住宅租戶提供50%租金寬減，更於2020年4月起擴大至75%寬減，去年中寬減額度回到50%，並於去年底結束。房委會去年估計，租金寬減措施預計惠及房委會轄下約8,200個非住宅租戶或暫准證持有人，涉及約2,700個零售單位和約1,230個工廠大廈單位等。

房委會租戶若於租金寬減期間約滿，仍可以暫准證繼續經營，按原來租金水平計算租金寬減。半額租金優惠於去年底結束，商戶變相即時加租一倍，回復原租約租金水平，意味即使市值租金下跌，未更新租約的租戶仍要繳交「原價」租金。