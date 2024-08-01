手機特快行李託運服務 託運過程僅需45秒

旅遊旺季，旅客在機場航空公司櫃位辧理行李寄艙手續往往大排長龍。機管局推出手機特快行李託運服務，11歲或以上的電子旅遊證件持有人，如電子護照、回鄉卡、內地往來港澳通行證等，在航空公司手機應用程式登記後，到達機場後到專屬位置透過人臉識別直接託運行李，毋須再到櫃枱排隊辦理。機管局指，香港是全球首個機場讓旅客以智能手機完成登記、行李託運、進入安檢及登機的所有程序。託運所需時間由目前預計3分鐘縮短至45秒。
使用手機特快行李託運服務乘客，須先用所乘搭航空公司的應用程式登記取得電子登機證後，透過NFC手機掃描電子護照或回鄉卡等電子旅遊證件，完成身份認證；到達機場後到指定託運櫃枱，經人臉辨識後自動打印行李標籤，毋須到人手櫃枱或智能登記櫃枱辦理；為免市民忘記帶護照離港，完成整個託運程序前，使用者必須將實體護照「拍一拍」具NFC功能手機，讓航空公司APP感應，確認乘客離境前有攜帶實體護照。
機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏表示，機管局去年已推出「登機易」系統，市民完成登記後，可透過人臉識別，通過自助保安閘口、登機易e-道及自助登機閘口，毋須再拿出護照和登機證。他形容在新服務下「一部手機就做晒所有野」。他指，疫情後，無論香港機場還是全球機場均面對人手短缺問題，利用全自助方式，可為機場或航空公司減省人手之餘，可帶來良好體驗。
他補充，服務主要方便前往免簽證目的地之旅客，故如須持簽證出境，仍要到人工櫃枱辦理手續。就手機須具NFC功能才能使用服務，他指，舊型號如iPhone6也有NFC功能，若長者手機或可由同行子女協助。不過，他指世界大部分國家亦是使用服務所需的電子護照，但因應技術問題，2019年5月14日或以前簽發之特區護照人士暫未適用於此服務。就行李超重等方面，他稱須按航空公司的方式處理，如HK Express提供手機支付行李費服務。
HK Express自去年底已透過先導計劃，為所有航線旅客提供手機特快行李託運服務；國泰航空於今日起，為前往美國以外所有目的地的旅客，提供上述服務；香港航空預計今年底推出。機管局計劃未來可將各航空公司之服務整合至香港國際機場的官方流動應用程式「My HKG」，方便各航空公司之旅客，望於未來兩年會有八成旅客轉用手機特快行李託運服務。