手語配合形體融入表演 香港迪士尼音樂劇與聾人齊享受

生活在寂靜的世界，便無緣享受音樂劇？香港迪士尼樂園萬聖節焦點主題音樂劇「惡人舞動迪士尼」中，除有黑魔后新登場，更首度於表演中融入手語及形體傳譯，讓聾人一同欣賞演出。有廿年手語傳譯經驗的導師「由零開始」教導演藝人員，指今次合作非常有意義，希望有更多機構仿效。其中一名學生指，本身有舞蹈底子，坦言兼顧手語和表演動作，多少有身體協調的難度，不過對可幫助聾人了解表演內容感高興。

香港迪士尼一向也有手語傳譯服務，但需另外申請，且也不是由表演者兼顧，聾人未必可真正享受表演。適逢今日(23日)為「國際手語日」，特別於今年音樂劇中，安排兩名主持一人負責講對白，另一人則負責手語，把手語真正融入表演內。為增加藝術感，有別於平常電視機前的手語傳譯，主持的手語也加入有形體元素，例如以生活化的肢體動作表達意思，亦配合角色動作、身體節奏等表現，避免聾人觀眾須集中接收信息而忽略了表演，可真正享受。