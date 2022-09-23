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2022-09-23 04:31:16
日報

手語配合形體融入表演 香港迪士尼音樂劇與聾人齊享受

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生活在寂靜的世界，便無緣享受音樂劇？香港迪士尼樂園萬聖節焦點主題音樂劇「惡人舞動迪士尼」中，除有黑魔后新登場，更首度於表演中融入手語及形體傳譯，讓聾人一同欣賞演出。有廿年手語傳譯經驗的導師「由零開始」教導演藝人員，指今次合作非常有意義，希望有更多機構仿效。其中一名學生指，本身有舞蹈底子，坦言兼顧手語和表演動作，多少有身體協調的難度，不過對可幫助聾人了解表演內容感高興。

香港迪士尼一向也有手語傳譯服務，但需另外申請，且也不是由表演者兼顧，聾人未必可真正享受表演。適逢今日(23日)為「國際手語日」，特別於今年音樂劇中，安排兩名主持一人負責講對白，另一人則負責手語，把手語真正融入表演內。為增加藝術感，有別於平常電視機前的手語傳譯，主持的手語也加入有形體元素，例如以生活化的肢體動作表達意思，亦配合角色動作、身體節奏等表現，避免聾人觀眾須集中接收信息而忽略了表演，可真正享受。

香港迪士尼 音樂劇 手語

主持會為對方讀白做手語。(香港迪士尼提供)

香港迪士尼 音樂劇 手語 許鍳培 陳月英

(左起)許鍳培、陳月英示範「迪士尼樂園」手語。(徐炯晞攝)

盼享受表現知「一齊笑乜嘢」

負責教授主持人手語的導師陳月英表示，很高興樂園作嶄新嘗試，讓聾人朋友收到對白資訊之餘，也可享受整個表演，全情投入，平等參與。她續指，令聾人知道「(健聽觀眾)一齊笑乜嘢」可算任務完成，希望更多機構加入藝術通達元素。

劇中有6位演藝人員學習手語表演，之前不曾接觸手語。其中娛樂事務及服裝部表演者許鍳培表示，今次是由零開始學習，例「女主角」一詞的手語要先摸耳仔，再左手俾手指公、右手則俾3隻手字，他雖然有舞蹈底子、習慣身體說故事的優勢，坦言亦感協調有困難，但表演中加入手語令更多人可享受表演，也獲得很大滿足感。他憶述有次演出僅提供手語傳譯，不是將手語融入演出，而聾人朋友因此「拍爛手掌」，他大為感動，希望今次的表演更能感動聾人，又說有興趣繼續學手語，幫助有需要人士。

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