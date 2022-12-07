手辦店東主交收遇持錘賊黨 遭劫5萬元「米奇老鼠」

荃灣發生5萬元手辦模型搶劫案。一名手辦模型店東主前晚約10時半，在海德街與柴灣角街交界一公園對開，打算與「買家」交收4個由美國藝術家所製的限量版「解構米奇」手辦模型時遇上賊黨，並被人持錘威脅，4名賊人得手後一度企圖搭的士逃走，惟事主窮追不捨，賊人棄車逃遁，只劫去1隻手辦模型，估計約值5萬元。其餘3隻「米奇」遭棄地上受損。

據悉，「買家」早前經微信聯絡31歲姓黃手辦公仔店東主，稱有興趣購買4個限量版「解構米奇」手辦模型，並相約在海德街與柴灣角街交界公園對開交收。東主不虞有詐，推着載有該4隻手辦的手推車到場，詎料3名黑衣人撲出搶掠，當中「買家」更持錘威嚇事主。眾人成功將手辦全部搶走，並跑往附近海角街登上一輛的士企圖逃走，事主大呼求救，又窮追而至。的士司機意識到是劫案，將車停下，最終匪徒落車逃去，拋低3隻「米奇」，僅劫去1隻，然後往柴灣角街方向逃跑。

事後警方在海德街與柴灣角街交界案發現場，發現3隻手辦模型四散一地，部分米奇模型的鼻、腳等均疑似受損，有盛載手辦的木盒損毀。事件中東主報稱並無受傷，警方將案件列作「搶劫」處理，正追緝匪徒歸案。

