手遊不實廣告誘下載　海關接10投訴零檢控　玩家怒斥「去做詐騙啦」

新春長假期，手機遊戲正好打發時間，但近年網上湧現不少「掛羊頭，賣狗肉」的不實手遊廣告，《am730》亦發現多個廣告貨不對辦。電競總會創會會長楊全盛解釋，蘋果和谷歌近兩年嚴禁機械人刷下載量，遊戲商變招下，欺騙玩家下載遊戲的假廣告大行其道。律師梁永鏗則指，若廣告對遊戲的描述與事實內容不同，或已觸犯《商品說明條例》，但海關難對境外遊戲商執法。海關指去年至今共接獲10宗相關舉報，6宗結案，暫無檢控。

記者︰曾偉龍

社交媒體和網站充斥手機遊戲廣告，吸引玩家下載，但不少廣告描述的遊戲畫面與遊戲內容不符，甚至遊戲形式亦完全不同。《am730》亦發現多個疑似不實的手機遊戲廣告，例如一款遊戲廣告顯示為打怪通關的動作冒險遊戲，但實際玩法是通過收集資源，招集武將擴充領地，有疑似受騙的玩家在該遊戲的蘋果App Store頁面留言「跟廣告完全不同，整個遊戲就是割草和劈樹」。

玩家怒斥「去做詐騙啦」

另一款手機遊戲廣告顯示為即時的打怪遊戲，但實際遊戲卻是回合制的策略卡牌對戰遊戲。有玩家留言「廣告和遊戲內容不一樣」，質疑「欺騙玩家」。而一款獲蘋果App Store 推薦為農曆新年18款遊戲之一的遊戲程式，亦疑似出現不實廣告，惹來多位玩家留言批評，有玩家指遊戲中沒有在廣告出現的角色，另有玩家直指「廣告絕大部分是假的」，亦有玩家直斥「唔好做game啦，去做詐騙啦」。遊戲開發商更留言回應指，廣告有部分誇張效果，請以遊戲實際情況為準，並會建議團隊調整廣告。