手遊不實廣告誘下載　海關接10投訴零檢控　玩家怒斥「去做詐騙啦」

新春長假期，手機遊戲正好打發時間，但近年網上湧現不少「掛羊頭，賣狗肉」的不實手遊廣告，《am730》亦發現多個廣告貨不對辦。電競總會創會會長楊全盛解釋，蘋果和谷歌近兩年嚴禁機械人刷下載量，遊戲商變招下，欺騙玩家下載遊戲的假廣告大行其道。律師梁永鏗則指，若廣告對遊戲的描述與事實內容不同，或已觸犯《商品說明條例》，但海關難對境外遊戲商執法。海關指去年至今共接獲10宗相關舉報，6宗結案，暫無檢控。
記者︰曾偉龍
社交媒體和網站充斥手機遊戲廣告，吸引玩家下載，但不少廣告描述的遊戲畫面與遊戲內容不符，甚至遊戲形式亦完全不同。《am730》亦發現多個疑似不實的手機遊戲廣告，例如一款遊戲廣告顯示為打怪通關的動作冒險遊戲，但實際玩法是通過收集資源，招集武將擴充領地，有疑似受騙的玩家在該遊戲的蘋果App Store頁面留言「跟廣告完全不同，整個遊戲就是割草和劈樹」。
玩家怒斥「去做詐騙啦」
另一款手機遊戲廣告顯示為即時的打怪遊戲，但實際遊戲卻是回合制的策略卡牌對戰遊戲。有玩家留言「廣告和遊戲內容不一樣」，質疑「欺騙玩家」。而一款獲蘋果App Store 推薦為農曆新年18款遊戲之一的遊戲程式，亦疑似出現不實廣告，惹來多位玩家留言批評，有玩家指遊戲中沒有在廣告出現的角色，另有玩家直指「廣告絕大部分是假的」，亦有玩家直斥「唔好做game啦，去做詐騙啦」。遊戲開發商更留言回應指，廣告有部分誇張效果，請以遊戲實際情況為準，並會建議團隊調整廣告。
電競總會︰假廣告衝流量爭排名
香港電競總會創會會長楊全盛表示，「掛羊頭，賣狗肉」的假手遊廣告由來有之，但近兩年增加與手遊產業模式有關，因為遊戲的受歡迎排行對遊戲銷售至關重要，過去遊戲商會以機械人等方法刷下載量，推高遊戲排名，但近兩年谷歌和蘋果嚴格禁止有關刷下載量行為，遊戲商遂改用不實廣告欺騙玩家下載，「用robot（機械人）做流量愈嚟愈難，近兩年要用方法製造真實嘅人去下載」。
他認為，不實廣告對手遊業界形象有負面影響，玩家亦會感到被「欺騙感情」，但玩家對假廣告日漸警剔，且下載前會參考其他玩家留言，加上假廣告不利遊戲商信譽，故有關手法難以長久，而質素低的遊戲即使能騙得玩家下載，最終仍會被淘汰。他亦認為，假手遊廣告有機會違反《商品說明條例》，但由於廣告內的元素一般會在遊戲中出現，仍存灰色地帶，「佢哋（遊戲商）好醒架，唔會完全冇（廣告描述的內容），可能出現一次，有1%」。
律師指假廣告或違法 如涉境外遊戲商難執法
律師梁永鏗表示，遊戲廣告會否違反《商品說明條例》需視乎廣告內容，如廣告對遊戲內容的描述很清晰地與事實不同，便屬於虛假商品說明，或者不良營銷手法，而不少遊戲均是免費下載，事主只有時間損失，難以欺詐入罪。但他指出，很多網上遊戲商處於境外，即使香港玩家受騙中招，海關亦難以到外地執法，難以協助苦主。對於播放廣告的社交網站平台會否有責任，梁永鏗表示，平台只是機械發放者，毋須審視廣告內容，「好似報紙邊個畀錢就登廣告，唔會研究呢啲產品嘅內容」。他建議，玩家若受騙，仍可向海關舉報，或者利用網上平台的投訴機制檢舉不實廣告。
去年1月起接10宗涉手機遊戲商舉報
海關回覆指，由去年1月至今，海關共接獲10宗涉及手機遊戲商戶違反《商品說明條例》的舉報，其中6宗已結案，主要是撤銷舉報或海關未發現有足夠證據，餘下4宗現正作出跟進。海關又指，商戶如就貨品或服務作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行，惟需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷個案是否有抵觸《商品說明條例》。