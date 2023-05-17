打假波受賄案｜部分涉事球員有正職 陳偉豪︰為錢打假波引誘不大

本港足球再出現「打假波」醜聞，球員每場賽事獲數千元賄款。前香港足球代表隊隊長陳偉豪表示，認識部分受牽連的球員，但他們有正當和穩定的職業，應不會貪錢受賄犯法。他指出，甲組聯賽球員「無薪酬待遇可言」，每場球賽有1,000至1,500元車馬費，球員不會以此為生，因賄款不多，為錢打假波的引誘不大，「估計他們只是貪玩」。

對於本地足球聯賽再有打假波事件，陳偉豪對此感到失望，事件影響本地球圈聲譽，「尤其不留意開球圈的人，有醜聞一定會追看」。但他指，本地聯賽打假波事件每隔一段時間便會發生，亦非只是本港聯賽問題，東南亞聯賽假波事件更嚴重，「甲組(球員受賄)引誘應不大，(甲組比賽)競爭性不強，外圍不會場場開」，但他認為，甲組比賽較少觀眾，較容易操控。