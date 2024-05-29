打假波｜廉署拘12人 3人效力港超一球隊 包括主教練及兩球員

廉政公署打擊足球圈貪污，去年展開「碧草」行動瓦解近年最大宗非法外圍「打假波」案，近日展開代號「勁草」的延伸執法行動，今日(29日)開記者會交代最新進展，指周一(27日)拘捕12名年齡介乎24歲至54歲男子，是「打假波」集團的主腦及骨幹成員，其中3人來自一支港超聯球隊，其身份為主教練、龍門、中場，涉及大概數場港超聯賽事。 被捕人士另有5人來自乙組球隊一支球隊，包括1名教練及4名踢中場或後衞的球員；另一支乙組球隊的1名中場球員。其餘3人為俗稱「艇仔」的外圍中介人，本身均是另外3支足球隊的主教練及球員，惟該球隊不涉今次造假。 被問到涉事港超聯球隊是否北區，廉署回應稱球員身份現階段不便透露，以免影響調查，只稱被捕球員均是本地人士，12人均已獲准保釋候查，案件仍在調查中，廉署不排除繼續有進一步行動。

並非有組織行為 不涉球隊管理有問題 廉署去年採取「碧草」行動後，調查期間揭發12名被捕人士涉嫌行賄受賄，以操控該支港超聯足球隊及該兩支乙組足球隊在賽事中的表現及結果，以便集團成員在非法外圍賭博中投注獲利，違反《防止賄賂條例》第9條及《賭博條例》等其他相關法例。廉署人員根據法庭手令搜查超過20個地點，包括被捕人士住所，又會見逾20名相關人士，包括多名足球員。 廉署指被捕者互相認識，加入球圈前已有參與外圍賭博習慣，加入球圈後再拉攏更多人加入操控賽果，相信被捕人行賄及受賄動作並非有組織行為，亦不涉球隊管理有問題。 每場可獲數千至數萬賄款 調查發現，案中涉及2021年起的三個球季，每名涉案球員每場可獲賄款數千至數萬元不等。被捕的港超聯主教練及乙組教練招攬球員打假波，如指定入球或角球數目、或贏輸比數等，教練會在場邊向球隊打暗號，如戴帽、拎水樽或除外套等發放指令，同時透過親信及家人投注，除收賄款外也達致雙重獲利，個別被捕人士每一賽季投注額高達100萬。 足總：對舞弊「零容忍」 會監測盤口異常否 中國香港足球總會表發聲明，將全面協助廉署調查案件，強調對足球舞弊行為「零容忍」，一旦發現情況屬實，必定對曾採取行動以操縱賽果的球會、球員及教練採取最嚴厲的懲處，包括吊銷會籍、判處終身停賽。足總亦從教育、管治層面著手，以杜絕各層級賽事的足球舞弊行為。 足總採用專業運動監察機構Sportradar的賽事監察服務，藉此監測盤口有否異常，亦會定期檢視有關數據報告及與廉署保持緊密溝通。足總亦提供保密舉報熱線，及與國際足協及亞洲足協反貪小組合作。