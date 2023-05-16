打假波︱廉署拘23人包括教練球員　據悉為甲組球隊愉園 (更新)

廉政公署今日(16日)展開「碧草」行動，打擊非法外圍賭博「打假波」貪污集團，該集團涉嫌收賄「打假波」，並於外圍落重注，藉此雙重獲利。據了解，涉事球隊為甲組球隊愉園。
廉署執行處首席調查主任卓智欣表示，行動昨日(15日)起展開，為廉署近年打擊打假波最大宗案件，合共拘捕23人，包括22男1女，年齡介乎25歲至36歲，包括甲組球隊教練、11名球員，以及外圍「艇仔」。他們涉及於2022至2023年甲組聯賽集體造假，每名球員每場可以獲利數千元。
涉彎身拉高拉低襪子等溝通
廉署指，該球隊參與2022至2023年甲組聯賽，出戰26場，當中18場輸波或和波，部分球賽有「打假波」之嫌。集團成員會賽前接觸球隊教練及球員，相信是作出指示。部分球員收取數千元賄款「打假波」，消極作賽，輸給實力較弱的球隊，他們亦會自己參與外圍投注以獲高額彩金。
廉署亦發現，有集團成員在場外以誇張身體語言，指示作賽球員如何操控球賽，賽前有球員會接觸教練，球賽中球場會有外圍收受賭注人士，期間涉案人士互相用暗號溝通，例如是誇張人體動作或身體語言，例如是彎身拉高拉低襪子，戴上除下衛衣帽等等。比賽後球隊會按球員表現「論功行賞」發放賄款，每名球員每場可獲數千元。另外球員亦會自行落注冷門賽果，從而雙重獲利。
廉署：行動源於針對個別球員投訴
廉署指，是次行動源於一項針對個別球員投訴，經過廉署一系列調查，發現有關球隊有一半球員參與打假波，情況令人擔憂關注心痛。廉署強調致力一直與足總緊密合作，致力維護本地球壇廉潔，並協助檢討一系列防貪指引，舉辦防貪講座等。
據足總資料顯示，本賽季甲組聯賽目前只有愉園及公民分別輸及和18場比賽，多間本地傳媒報道指涉案球會或為愉園。愉園今季在甲組聯賽失球達84球，僅次於榜尾的葵青。有甲組職球員表示，在與涉案球會對賽確實有大上大落的情況，在輸給對手的一仗，對手明顯比較「落力」。愉園今季有不少大上大落的比賽，當中包括2月對沙田一仗，在領先1球下連失4球，當中包括在6分鐘輸了3球，而在4月底對佳聯元朗亦曾試過最後5分鐘時間內失4球。
另外有消息指，同樣被捕的還有兩支乙組球會成員，據悉分別為東昇及虎門，當中東昇的失球亦較異常偏高。