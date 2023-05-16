打假波︱廉署拘23人包括教練球員　據悉為甲組球隊愉園 (更新)

廉署執行處首席調查主任卓智欣表示，行動昨日(15日)起展開，為廉署近年打擊打假波最大宗案件，合共拘捕23人，包括22男1女，年齡介乎25歲至36歲，包括甲組球隊教練、11名球員，以及外圍「艇仔」。他們涉及於2022至2023年甲組聯賽集體造假，每名球員每場可以獲利數千元。

涉彎身拉高拉低襪子等溝通

廉署指，該球隊參與2022至2023年甲組聯賽，出戰26場，當中18場輸波或和波，部分球賽有「打假波」之嫌。集團成員會賽前接觸球隊教練及球員，相信是作出指示。部分球員收取數千元賄款「打假波」，消極作賽，輸給實力較弱的球隊，他們亦會自己參與外圍投注以獲高額彩金。

廉署亦發現，有集團成員在場外以誇張身體語言，指示作賽球員如何操控球賽，賽前有球員會接觸教練，球賽中球場會有外圍收受賭注人士，期間涉案人士互相用暗號溝通，例如是誇張人體動作或身體語言，例如是彎身拉高拉低襪子，戴上除下衛衣帽等等。比賽後球隊會按球員表現「論功行賞」發放賄款，每名球員每場可獲數千元。另外球員亦會自行落注冷門賽果，從而雙重獲利。