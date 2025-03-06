打假波｜廉署搗外圍賭博集團　4人涉收買乙組球員操控賽果被起訴

4名被告分別為姚曉聰(40歲)，外圍賭注「莊家」；盧康銘(30歲)，虎門體育會班主兼教練，並以後衛身分參與賽事；蘇俊賢(32歲)，虎門中場球員；以及曾效力虎門的黃謙進(32歲)，外圍賭注中介人。4人被控共兩項控罪，即一項串謀向代理人提供利益罪名及一項串謀詐騙罪名。其中一項控罪指4人涉嫌藉操控或企圖操縱虎門在該賽季的賽果，串謀詐騙香港足總。另一項控罪則指姚曉聰、蘇俊賢及黃謙進涉向多名效力虎門的香港足總註冊足球員提供賄款，以操控或企圖操控虎門在該賽季的賽果。案件明日(7日)在東區裁判法院提訊。

廉政公署早前採取「勁草」執法行動，搗破一個貪污「打假波」外圍賭博集團，經深入調查後今日(6日)落案起訴4名人士，涉嫌以逾24萬元行賄多名足球員，藉此操縱球隊在2021/2022年球季多場賽事的結果，以便集團經營外圍賭博。

賄款共逾24萬元

廉署調查顯示，4名被告涉嫌於該賽季展開前，商討並協議收購虎門以便不法集團經營外圍賭博，過程中盧康銘懷疑收取了6萬元。姚曉聰其後涉嫌操控虎門的「打假波」策略，於比賽進行期間與蘇俊賢及黃謙進向作賽足球員「打暗號」以操控賽果。3人其後向參與「打假波」的多名虎門足球員先後提供賄款共逾24萬元，盧康銘及蘇俊賢亦以足球員身分獲分賄款。

7場賽事懷疑被操控

於2021年4月至2022年8月案發期間，虎門參與由香港足總主辦的2021/2022年度賽季港乙賽事，12場賽事中7場賽果懷疑被操控。香港足總於該賽季末舉辦「聯賽盃」以代替受疫情影響的賽事，涉案人士亦涉嫌繼續操控虎門作賽的4場球賽。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除會有更多人士被檢控。