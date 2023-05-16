打假波｜足總主席：低組別球員易埋手　冀廉署能將首腦繩之於法

對於本地再度出現假波案，足總主席貝鈞奇就表示對假波案「零容忍」。然而近年的假波案，不再涉及本地的頂級聯賽，而是轉到低組別的甲組聯賽，貝鈞奇指，原因是港超聯賽的監察嚴謹，加上有電視直播，令假波集團轉到較易控制的低組別。貝指，一直以來廉政公署都只是拘捕球員，但有關的首腦都未能入罪，因此他期望今次可以獲得證據針對涉事的首腦。

貝鈞奇今日（16日）出席足總活動時回應傳媒，並表明對事件零容忍。對於有關於近年的假波案，包括前足球先生李威廉在2016年被指作為教練指示球員打假事件，有關的假波問題轉移至低組別甚至是預備組的比賽。貝鈞奇回應本報訪問時表示，由於本地超級聯賽有電視直播，加上足總加強聯監察以及外間的關注，令到假波集團要操控並不容易。然而外圍集團亦有為本地低組別的賽事開盤，這些聯賽相對容易入手。