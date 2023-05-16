打假波｜陳偉豪︰部分涉事球員有正職　為錢打假波引誘不大

曾任港隊隊長的陳偉豪（中）認為，部分涉事球員有正職，賂款對他們的引誘應不大。（資料圖片）

廉署瓦解一個涉及非法外圍賭博的「打假波」集團，拘捕23人，包括本地一支甲組球隊的11名球員和1名教練。前香港足球代表隊隊長陳偉豪表示，認識部分受牽連的球員，但他們有正當和穩定的職業，應不會貪錢受賂犯法。他指出，甲組聯賽球員「無薪酬待遇可言」，每場球賽有1,000至1,500元車馬費，球員不會依此為生，因賄款不多，為錢打假波的引誘不大，「估計他們只是貪玩」。

對於本地足球聯賽再有打假波事件，陳偉豪對此感到失望，事件影響本地球圈聲譽，「尤其不留意開球圈的人，有醜聞一定會追看」。但他指，本地聯賽打假波事件每隔一段時間便會發生，亦非只是本港聯賽問題，東南亞聯賽假波事件更嚴重，「甲組（球員受賂）引誘應不大，（甲組比賽）競爭性不強，外圍不會場場開」，但他認為，甲組比賽較少觀眾，較容易操控。

梁守志︰假波一直存在 料可收斂

曾擔任東方足球隊和南華足球隊總監的梁守志表示，本地球圈一直有打假波情況，今次廉署介入拘捕涉事人士，可令打假波人士收斂，「對球圈只會有好影響，不會有壞影響」，相信本地球迷不會因事件不入場看球賽。他直指，世界各地聯賽都有打假波事件，「有利益便會有人參與」，足總和球會方都難以防範，只能加強對球員教育，「同球員講後果嚴重，最緊要自律」。