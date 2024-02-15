打假波｜霍斌仁屠俊翹盧斯安奴3名前港超球員 連同艇仔共4人涉操控賽果准保候訊

廉政公署去年5月採取「碧草」行動，成功瓦解一個非法外圍賭博「假波」貪污集團，經深入調查後，今早（15日）落案起訴3名足球員及1名外圍賭注中介人（俗稱「艇仔」）。3名球員包括案發時先後效力港會及愉園的前香港青年隊代表霍斌仁、中西區體育會的盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）、深水埗體育會守門員屠俊翹。廉署稱相關貪污調查仍在進行，不排除再有進一步執法行動。香港足總及涉案球會在廉署調查案件期間提供全面協助。 押後6月27日再訊 各被告獲准保釋 被告涉嫌在2021至2023兩個賽季中，行賄足球員以操縱3支足球隊在香港超級聯賽（港超聯）及香港甲組足球聯賽（港甲）多場賽事的結果，以便集團成員在非法外圍賭博中獲利。4名被告下午被帶往東區裁判法院應訊，案件押後至6月27日再訊，各被告獲准以現金1萬至2萬元保釋。

其中一名被告為29歲的霍斌仁，案發時先後效力港會及愉園，擔任後衛，他被控3項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。他與同案3名被告又被控兩項串謀賭博時作弊罪名，違反《賭博條例》第16(1)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條。另外3名被告為中西區體育會後衛盧斯安奴（36歲）；深水埗體育會時任守門員屠俊翹（29歲）；以及「艇仔」Waheed Mohammad（27歲）。 霍斌仁誘港會隊友打假波被拒 案情指，霍斌仁於2021年9月至2022年1月期間效力港會，當時港會參與港超聯。霍斌仁涉於2021年10月底向一名港會中場隊友提供每場球賽賄款1萬元，以誘使對方操縱或企圖操縱港會於2021至22年賽季的賽事結果。霍斌仁又涉於2021年11月初，分別向上述港會中場球員及另一名港會中場球員提供賄款3萬元及1萬元，以誘使該兩名隊友操縱或企圖操縱港會於2021年11月7日對標準流浪的賽果。廉署調查發現，該兩名港會中場球員均拒絕霍斌仁的賄賂，並向球會匯報事件。

屠俊翹涉操縱愉園中西區入球角球數目 霍斌仁於2022至23年賽季效力甲組愉園，盧斯安奴則效力另一支甲組球隊中西區體育會。屠俊翹當時是港超球隊深水埗體育會的守門員，他與Waheed Mohammad同時是非法賭博網站的「艇仔」。案中4名被告涉嫌於2022年8月至2023年4月期間串謀另一名「艇仔」，作弊以致使愉園在球賽中落敗或操縱愉園的入球或角球數目，令他們在賭博中贏取金錢。 霍斌仁、盧斯安奴及Waheed Mohammad涉於2022年8月至2023年5月期間串謀該名「艇仔」，作弊以操縱中西區體育會的入球或角球數目，令他們在賭博中贏取金錢。廉署調查發現，四名被告於2022╱2023年賽季，就合共逾30場愉園及中西區體育會有份作賽的賽事下注，而霍斌仁曾在參賽期間向涉案「艇仔」發出信號以便下注。