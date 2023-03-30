打卡熱點｜3巨貓「現身」屯門山景商場

巨貓出沒注意！俄羅斯畫家近日獲邀到屯門繪畫3隻正在攀爬的5米高可愛巨貓，巨貓「身處」屯門山景商場一室內攀石場的外牆外，與場內的參加者相映成趣，或成新打卡熱點。
邀著名俄羅斯畫家在巨型外牆繪巨貓
香港攀登青年代表隊教練熊嘉威以屯門山景商場作為基地，開設的室內攀石場，他指，「因家庭成員十分喜歡貓，所以我們邀請著名的俄羅斯畫家合作，善用5米高乘28米闊的外牆，繪畫三隻正在攀爬的可愛貓貓，讓場外貓貓與場內攀石人士相映生輝，成為獨特的社區風貌。」
盼推廣攀登運動發掘更多新星
去年施政報告提出推廣三人籃球、運動攀登以及滑板等「城市運動」，運動攀登在這十年間在全球發展迅速，已被列入為 2022杭州亞運及 2024 年巴黎奧運的比賽項目之一。熊嘉威指，山景邨附近有多學校，會積極在學校推廣攀登運動，期望發掘更多新星。攀石場設有4.5米抱石牆，6米頂繩攀登牆，未來將新增可調較角度訓練板，主打12歲至17歲青少年群組的抱石技巧訓練，而年紀最少可參加的是4歲頂繩攀登模式，成人則可參與場地設定的特定路線，初階至高階的抱石體驗。攀石場最多同一時間容納40人，12-17歲青年人只需150元就可以全日任玩，成人則180元，未來亦會與企業合作舉辦攀石體驗活動。
他補充，山景商場設施配套齊全，既連接輕鐵站和巴士總站，而且有營業至凌晨的復古火車風小食街，相信攀石場及貓貓壁畫為社區帶來新元素，將山景商場發展為齊集「食、玩、買」的屋邨打卡點。