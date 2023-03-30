打卡熱點｜3巨貓「現身」屯門山景商場

巨貓出沒注意！俄羅斯畫家近日獲邀到屯門繪畫3隻正在攀爬的5米高可愛巨貓，巨貓「身處」屯門山景商場一室內攀石場的外牆外，與場內的參加者相映成趣，或成新打卡熱點。

邀著名俄羅斯畫家在巨型外牆繪巨貓

香港攀登青年代表隊教練熊嘉威以屯門山景商場作為基地，開設的室內攀石場，他指，「因家庭成員十分喜歡貓，所以我們邀請著名的俄羅斯畫家合作，善用5米高乘28米闊的外牆，繪畫三隻正在攀爬的可愛貓貓，讓場外貓貓與場內攀石人士相映生輝，成為獨特的社區風貌。」

