打撈船抵港準備移離貨機 兩死者家屬到跑道路祭

香港國際機場周一有貨機失事，連帶跑道外一輛巡邏車雙雙墮海，車上兩人死亡。機管局安排兩艘專業打撈船打撈及移離貨機，預計相關工作持續數日，北跑道昨早已暫時關閉，期間航班升降不受影響。同時，意外死者的家屬昨早與道士到事發現場，以道教儀式進行路祭。
一架從阿聯酋杜拜來港的空載貨機，周一凌晨降落後滑行期間失事衝出跑道，撞毀欄杆後與位於跑道外的一輛巡邏車雙雙墮海，車上41歲何姓航空安檢督導及30歲陳姓航空安檢隊長同告不治。事隔3日，涉事斷開兩截貨機的機頭仍然擱在跑道對開防波堤上，機尾則繼續浸在水中。
機管局事後統籌打撈工作，委託廣州打撈局及珠江客運派出兩艘專業打撈船，來港打撈及移離貨機。打撈船「南天翔」昨已抵達貨機殘骸附近，機管局指其吊重能力達350噸，而隨後會抵達的打撈船「南天鵬」吊重能力就達到500噸，當局稱兩艘船會帶同器材及專業團隊，包括潛水員、機械操作人員、船員、工程師等約80人來港。機場北跑道昨早8時起暫時關閉配合，預計相關工作要持續數日。
路祭家屬穿反光衣神情肅穆
另外，意外兩名死者的家屬一行十多人，昨早10時許與道士到達北跑道對開的意外現場，以道教儀式進行路祭，期間身穿反光衣的眾人神情肅穆，有一名家屬手抱孩童。他們站在貨機殘骸近左邊機翼位置拜祭，路祭儀式約45分鐘完成。據家屬日前透露，兩名死者同為家庭經濟支柱，分別與妻子育有一名7歲兒子和1歲女兒。