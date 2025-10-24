打撈船抵港準備移離貨機 兩死者家屬到跑道路祭

香港國際機場周一有貨機失事，連帶跑道外一輛巡邏車雙雙墮海，車上兩人死亡。機管局安排兩艘專業打撈船打撈及移離貨機，預計相關工作持續數日，北跑道昨早已暫時關閉，期間航班升降不受影響。同時，意外死者的家屬昨早與道士到事發現場，以道教儀式進行路祭。

一架從阿聯酋杜拜來港的空載貨機，周一凌晨降落後滑行期間失事衝出跑道，撞毀欄杆後與位於跑道外的一輛巡邏車雙雙墮海，車上41歲何姓航空安檢督導及30歲陳姓航空安檢隊長同告不治。事隔3日，涉事斷開兩截貨機的機頭仍然擱在跑道對開防波堤上，機尾則繼續浸在水中。