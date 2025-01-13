打擊白牌煙防魚目混珠 陳子達︰完稅煙加防偽標籤

白牌煙煙包上印上政府規定的健康忠告，有不法分子將未完稅白牌煙扮作已完稅香煙出售，誤導消費者，亦增加海關在執法及搜證上難度。新任海關關長陳子達表示，正研究在完稅煙煙包上加高防偽特徵的識別標籤，但考慮成本等各項因素，未必會在每支煙加標籤。另外，計劃今年內修例，大幅提高旅客攜帶超額免稅煙入境的罰則，定額罰款由現時2,000元，提高至5,000元，計及應繳稅款5倍的罰款，即多帶一條香煙的罰款由現時5,300元，增至8,300元。

陳子達在無綫電視節目表示，計劃在煙包明顯位置加上高防偽特徵的識別標籤，類似紙幣般的高防偽特徵，不易仿造，同時設可供掃描的數碼標籤，經關員掃描後確認是否已完稅，「當生產香煙時，可以貼上去，但未完稅，到完稅時海關後台會激活標籤。標籤應該很清楚看到，每次拆開煙包，標籤也會弄爛，所以不能重用。」初步計劃成本由煙商承擔，但相信不會影響售價。他補充指，香港出售香煙必須每包出售，故「從海關執法角度，我們要識別一包煙究竟是否已完稅，不須透過每支煙(增加識別)。」

他表示，私煙的包裝與已完稅煙包明顯不同，並沒有港府健康忠告；白牌煙的健康忠告與已完稅香煙完全一樣，難以分辨，現時有些商戶入貨時，只為小量批次向海關完稅，但將未完稅的香煙魚混目珠一併在零售層面出售，故安排主要針對白牌煙。

擬增旅客帶超額免稅煙入境罰款

另外，現時年滿18歲的人士只可免稅攜帶19支香煙或1支雪茄等煙草產品進入香港，如果攜帶多於1支雪茄，總重量不得超過25克。他稱，海關計劃今年內修例，大幅提高入境者攜帶超額免稅煙入境的罰款，由現時2,000元，提高至5,000元。舉例如果違例多帶一條香煙，加上應繳稅款5倍的罰款，罰則由現時的5,300元，提升至8,300元。政府目標今年內完成修例程序，增加阻嚇力度。