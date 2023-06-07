打擊逃票及違規使用車費優惠　港鐵提高罰款至最多1000元

港鐵為打擊逃票及違規使用車費優惠的行爲，不時派員查票確保乘客繳付正確車資。為加強打擊相關行為，港鐵將由今年6月25日起上調附加費款額，其中重鐵網絡附加費將由現時500元增加至1,000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至370元。同時，港鐵會加強查票及宣傳教育工作。

港鐵的顧客服務及收益保護組專責執行查票職務，除日常巡查外，亦會分析整體逃票趨勢及審視個別車站的逃票情況，調配人手進行針對性的查票工作。若發現乘客未有繳付正確車資或未持有有效車票乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士，包括違規使用2元乘車優惠及其他形式的逃票行為，港鐵人員會根據《香港鐵路附例》或《香港鐵路(西北鐵路)附例》向違例乘客徵收附加費。若乘客拒絕繳交附加費或有重覆逃票等情況，會向相關人士提出檢控或轉交相關政府部門跟進。

孫玉 菡： 違規使用二元乘車優惠 轉介警方跟進

勞福局長孫玉菡表示，為加強打擊不合資格人士違規使用二元優惠計劃，運輸署本月內會聯合各公共交通營辦商展開全港性執法行動。運輸署亦會成立專責小隊，聯同專營巴士、渡輪等相關營辦商進行聯合行動打擊違規行為。他提醒，乘客一旦被發現違規使用二元優惠計劃，即其本身不合資格、但使用他人的咭的話，除了要補付應繳的車／船費或附加費外，有關個案更會轉介警方調查及跟進。不合資格人士使用二元優惠計劃屬違法行為，一經定罪，最高可被判處監禁。