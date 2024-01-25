打擊電騙 攔截封鎖數百萬號碼 通訊辦：短訊發送人登記制冀更多機構參與

電話騙案是騙徒常用的手法之一，通訊辦與政府不同部門，及電訊商合作，出招打擊各類電騙。就攔截可疑境外來電方面，截至去年12月底，8個月內已攔截逾200萬個可疑來電；封鎖經警方轉介的電話號碼，亦已阻截逾2,000個懷疑詐騙電話。至於同樣在去年底推行的「短訊發送人登記制」，周日(28日)將於銀行業實行，入境處亦已取得註冊身份，通訊辦未來會邀請政府部門及其他機構參與。

梁仲賢 (朱慧恩攝)

「短訊發送人登記制」去年12月率先在電訊業推出，銀行業於周日推出，所有已登記參與「短訊發送人登記制」的公司或機構，會使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊予本地流動服務用戶。通訊辦通訊事務總監梁仲賢表示，警方已於1月2日參與登記制，入境處亦已向通訊辦取得註冊身份，效率促進辦公室亦稱有興趣，接下來將協調及邀請更多政府部門及其他有意加入的機構參與登記制。

梁仲賢續指，像一些需要經常發送信息予市民的機構，如速遞公司或家電公司，會了解他們加入登記制的興趣。他表示，由於並非所有機構都需要大量發送短訊，現階段不會強制機構參與。 攔截逾200萬個可疑境外來電 就打擊電騙方面，通訊辦前年與警方，及電訊商建立聯絡機制，封鎖經警方轉介的電話號碼及網站，截至去年12月底，已封鎖超過2,400個涉嫌詐騙的電話，以及6,800個涉詐騙的網站。在攔截源自境外的以「852」開首的可疑來電方面，截至去年底，已攔截超過210萬個可疑來電；並發出超過2,200萬個語音或文字訊息提示，提醒市民慎防詐騙。此外，電訊商去年中開始監察及識別詐騙電話，至今已有51萬個本地流動電話號碼被暫停服務。

此外，電話實名制去年初實施，通訊辦指，截至去年底，已有約102萬張電話儲值卡被拒登記，並取消116萬張不合規的電話卡登記。通訊辦已要求電訊商在本年中或之前引入「智方便」認證。 梁仲賢表示，未來會加強宣傳活動，包括推出宣傳短片；又會與政黨及區議員合作，辦宣傳活動。他表示，騙徒手法層出不窮，不能完全杜絕電騙，通訊辦會不斷優化措施，冀把騙案數字減至最低。他又引述警方數據稱，最近騙案數字下跌，相信措施奏效。 多間電視及電台廣播照牌將於2027及2028年到期，通訊辦將進行新一輪廣播服務調查。被問到會否將23條納入電視及電台業務守則，梁仲賢稱，任何新增法例，要考慮對業務守則的影響，若業務守則已覆蓋，未必凡有新例都要加入守則。