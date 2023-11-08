打擊非華裔非法入境者 粵港聯合行動拘127人

本港近日多次發現有非法入境者。入境處與警務處及廣東省公安機關於本月4至6日採取粵港聯合行動，突擊搜查逾200目標地點，並截查60艘可疑船隻。行動中，粵港兩地合共拘捕127人。
香港方面，入境處及警務處合共拘捕70人，突擊搜查超過218個目標地點，截查60艘可疑船隻及990名可疑人士，檢獲兩艘快艇。被捕人士中，包括兩名23及28歲內地男子，及一名29歲持「行街紙」印度籍男子，涉協助及教唆他人非法入境及留在香港被捕。另外，拘捕22名懷疑非法入境男子，分別兩名內地居民、9名孟加拉籍、7名巴基斯坦籍、3名印度籍及1名越南籍人士，年齡介乎22至56歲。
此外，1男4女(38至59)內地人及31名非華裔人士在反非法勞工行動中被捕，分別涉嫌違反擔保書條件、從事非法工作、逾期逗留等罪行。5名內地居民為1男4女，年齡介乎38至59歲。
被捕非華裔黑工中，分別6男25女，年齡介乎23至50歲，包括7名持有不允許僱傭工作的「行街紙」。入境處亦拘捕8男1女(36至79歲)涉嫌聘用非法勞工的僱主。
內地方面，廣東省公安機關共拘捕57人，包括7名蛇頭、50名意圖偷渡來港的非華裔人士，當中包括35名孟加拉籍、12名巴基斯坦籍、3名印度籍人士。