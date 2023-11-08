打擊非華裔非法入境者 粵港聯合行動拘127人

本港近日多次發現有非法入境者。入境處與警務處及廣東省公安機關於本月4至6日採取粵港聯合行動，突擊搜查逾200目標地點，並截查60艘可疑船隻。行動中，粵港兩地合共拘捕127人。

香港方面，入境處及警務處合共拘捕70人，突擊搜查超過218個目標地點，截查60艘可疑船隻及990名可疑人士，檢獲兩艘快艇。被捕人士中，包括兩名23及28歲內地男子，及一名29歲持「行街紙」印度籍男子，涉協助及教唆他人非法入境及留在香港被捕。另外，拘捕22名懷疑非法入境男子，分別兩名內地居民、9名孟加拉籍、7名巴基斯坦籍、3名印度籍及1名越南籍人士，年齡介乎22至56歲。