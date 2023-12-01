打爆的士車窗偷財物　「的士盜賊」終落網涉30宗車內盜竊 (更新)

【16:20更新】 近月來，網上不時有車Cam片段流出，顯示有「的士盜賊」專向的士下手，打爆車窗偷取司機在車內的財物，繼而駕駛自己的士逃離現場。警方今(1日)表示，經調查後拘捕一名40歲男子，涉與30宗車內盜竊及7宗偷車案有關，他正被警方扣查。警方感謝提供車Cam片段線索的市民。

涉案失物多 現金手機 價值13萬元

東九龍總區重案組主管高級督察吳銘鋒交代案情時指，留意到針對的士車內盜竊案件在第三季有上升趨勢，犯人手法熟悉，專門針對無人看管及停泊在公廁門口之的士，趁司機短暫離開，打開車門或用硬物打爆車窗盜竊，過程只需幾秒。

他續指，東九龍總區經調查後鎖定一名40歲本地男子，相信他與九龍、新界9月至11月發生30宗車內盜竊及7宗偷車案有關，案中失物大多是現金和手提電話，價值約13萬元，在周三(11月29日)晚上人員在深水埗區進行反車內盜竊行動期間，發現被捕男子形跡可疑，上前截查後從他身上搜出2條百合匙、1個用來打爆車窗的硬物，警員遂以「車內盜竊」、「未獲授權而取用運輸工具」及「外出時備有偷竊用的物品」罪名將他拘捕，目前被捕男子正遭扣查。

警方表示，今次能迅速鎖定疑犯，除調查外，更有賴車主主動提供車Cam片段，部分影像清楚拍下疑犯的犯案經過，感謝向警方提供線索的市民。警方呼籲車主參與警方的弘鏡計劃。