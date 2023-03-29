打破沉默 逐點回應港協批評 冰協倡現場核實國歌 否則球員不進場

港隊上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播錯國歌，港府和港協暨奧委會續跟進事件。特首李家超昨表示，若港隊有人未盡責，會有適當的跟進行動；並重申搜尋平台Google有責任確保搜尋結果正確。前日向港協提交報告的香港冰球協會昨發聲明，指多日來選擇沉默不回應，是希望透過承認不足，與港協共商改進的策略。冰協同時提出避免再播錯國歌方案，要求未能在現場核實國歌時，球員暫不進場，並希望香港各體育總會也跟隨冰協做法，以防重複犯錯。

香港冰球協會昨對外發表4頁聲明，逐點回應港協暨奧委會對冰協的批評。冰協指，多日來選擇沉默不回應，是希望透過承認不足，與港協共商改進的策略；惟令公眾對其有所誤解，故希望作出澄清。

冰協表示，同意如落實指引各項措施，可有機會避免播錯國歌事件發生；又指已自行準備區旗和國歌USB，並積

極要求核對國歌，但未能成功。冰協又指，波斯尼亞主辦方已多次證實冰協有盡力要求核實國歌，並於前日(27日)獲對方書面確認，強調世界冰球總會、波斯尼亞主辦方和冰協都多次就事件致歉，並無抵賴或迴避責任。

