打破沉默 逐點回應港協批評 冰協倡現場核實國歌 否則球員不進場

港隊上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播錯國歌，港府和港協暨奧委會續跟進事件。特首李家超昨表示，若港隊有人未盡責，會有適當的跟進行動；並重申搜尋平台Google有責任確保搜尋結果正確。前日向港協提交報告的香港冰球協會昨發聲明，指多日來選擇沉默不回應，是希望透過承認不足，與港協共商改進的策略。冰協同時提出避免再播錯國歌方案，要求未能在現場核實國歌時，球員暫不進場，並希望香港各體育總會也跟隨冰協做法，以防重複犯錯。
香港冰球協會昨對外發表4頁聲明，逐點回應港協暨奧委會對冰協的批評。冰協指，多日來選擇沉默不回應，是希望透過承認不足，與港協共商改進的策略；惟令公眾對其有所誤解，故希望作出澄清。
冰協表示，同意如落實指引各項措施，可有機會避免播錯國歌事件發生；又指已自行準備區旗和國歌USB，並積
極要求核對國歌，但未能成功。冰協又指，波斯尼亞主辦方已多次證實冰協有盡力要求核實國歌，並於前日(27日)獲對方書面確認，強調世界冰球總會、波斯尼亞主辦方和冰協都多次就事件致歉，並無抵賴或迴避責任。
強調持續溝通 未曾失聯
冰協表明，該會人員持續與港協和警方溝通，未曾試過失聯；又指曾於本月10日向港協提出回港後見面交代，五日後收到港協來信要求補充回應兩點，並於20日提交報告及於23日見面，冰協在收到訊息後10分鐘內回覆表示同意。
對於冰協執委會被指涉企業管治問題，冰協指由於資源一向留給運動員使用，比賽現場只有領隊及教練二人帶領球隊作賽，其他執委實在無法前往現場支援及了解，在人手緊張及主席、秘書、執委皆屬義務的情況下，冰協強調已盡全力帶領球隊爭標及準時作出交代，但明白港協認為仍有不足，未來會按港協建議改善。
冰協強調，即使因客觀條件未能完全履行相關指引內容，因播錯國歌是鐵一般的事實，接受相應後果是預料之內，並就事件道歉；並希望港協能視各體育總會為夥伴，共同做好避免播錯國歌的各項可行工作。
李家超：若沒盡責 就應問責
特首李家超昨出席行會前表示，其指示非常清楚，負責管理或領導人士若沒有盡責就應問責，會有適當的跟進行動。惟他相信相關運動員已經盡責，要照顧他們利益，任何措施都不會影響運動員，包括讓他們如常訓練及參賽。他又表示，Google有責任確保搜尋結果正確，強調對方有能力做到，僅是「是否願意做」。