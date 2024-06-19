打風不停市｜陳浩濂稱惡劣天氣下維持市場運作對接國際　不對稱情況影響投資者

港交所於9月23日起實施惡劣天氣下不停市的安排，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，環球主要市場不會因為惡劣天氣而停市，只有香港是這樣，香港是國際金融中心，投資者在惡劣天氣下，無法就環球市況作出投資決定及交易，而不少公司是兩地上市，如果停市，在香港做不到股票交易，會做成不對稱情況，影響投資者的風險，因此希望與國際對接及看齊，在惡劣天氣下的維持市場運作。
港交所會協助採購遙距工作技術
陳浩濂在香港電台節目《千禧年代》表示，港交所早前進行諮詢，有9成意見支持方案，其餘一成並非完全反對，而是提出一些問題，包括技術問題，例如小型券商未能全面遙距或在家工作等，但他表示，現時坊間有很多金融機構已使用這類技術方案，港交所亦會協助他們採購遙距工作技術方案及與供應商對接。如有券商無法完全遙距工作，需要少部分人返回辦公室，則要按照勞工處有關惡劣天氣及極端情況下的工作守則，與員工商討準備安排，例如在八號風球或黑雨發出前，在安全情況下，讓員工早些返回辦公室及提供支援，例如供應食物，或是否需要購買額外保險等。
打風不停市｜9.23起實施 港股等交易安排一文睇清
打風不停市 當局重視網絡安全
陳浩濂又說，公布改革方案後3個月才落實，業界有一定時間準備。如到時有券商面對結算困難，會由港交所代為履行結算責任，但當中要符合條件，包括考慮是否有需要協助及為何做不到等，詳細支援措施會在7月初公布。至於網絡安全，當局十分重視，港交所有提供相關指引，教導確保網絡系統安全，以保護網絡，而不少金融機構亦有使用涉及網絡的解決方案。
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原文刊登於 香港電台