打風不停市｜陳浩濂稱惡劣天氣下維持市場運作對接國際 不對稱情況影響投資者

港交所於9月23日起實施惡劣天氣下不停市的安排，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，環球主要市場不會因為惡劣天氣而停市，只有香港是這樣，香港是國際金融中心，投資者在惡劣天氣下，無法就環球市況作出投資決定及交易，而不少公司是兩地上市，如果停市，在香港做不到股票交易，會做成不對稱情況，影響投資者的風險，因此希望與國際對接及看齊，在惡劣天氣下的維持市場運作。