打風取消百萬大道畢業禮捱轟 中大急轉軚公布周日補辦(更新)

中文大學原定今日（14日）早上舉行頒授學士學位典禮（大會）。中大昨晚宣布，受熱帶風暴桃芝影響掛八號風球，中大取消今早在百萬大道舉行的畢業禮，稱「對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消，感到惋惜」，預計5000名學生受影響。中大9間書院同樣原定周四舉辦畢業禮，其中6間書院昨晚宣布取消典禮，包括新亞書院、聯合書院、晨興書院、善衡書院、敬文書院及伍宜孫書院。其餘3間書院典禮因八號風球於早上10時20分取消而如期進行。

中大在社交平台Instagram及facebook的賬戶均湧現大量留言，其中Instagram有逾2,400名網民留言，群情洶湧大多表達對校方取消畢業禮決定的不滿，直言感失望憤怒，亦有人指控校方隱藏及刪除留言。 【12:15更新】 《am730》向中大查詢會否安排補回畢業禮，校方中午回覆指因颱風關係，原本今早於戶外舉行的典禮已取消。但部分書院在下午於室內舉行的典禮，以及周五、周六各學院舉行的博士及碩士畢業典禮會如期舉行。 校方指畢業禮按傳統在露天的「林蔭大道」一個臨時構築物內舉行。基於安全考慮，在8號颱風訊號影響下必須取消，工程人員已連夜拆除懸置的電視、喇叭等裝置，避免飛脫，以策安全。在8號波解除後，校方已盡快委託專業結構工程重新評估該臨時構築物有否受颱風損壞，影響安全。完成評估後，大學將審視情況並考慮包括場地安全內的各因素，並在今日黃昏時公布受颱風影響而須取消和更改的畢業禮安排。

交四年學費 「就係用一句惋惜cancel我個畢業禮」 有留言者稱「希望貴校可考慮延期第二天舉行，本人便是坐十幾小時飛機回來一星期參加畢業禮的」，亦有人怒轟校方「你知唔知畢業禮對畢業生來講係幾咁重要？你知唔知呢個對佢哋來講係一個人生里程碑？點解唔選擇延期而係選擇直接取消？如果你真心重視點解係直接選擇取消？你上午取消可以理解 ，但點解唔等聽日個天氣安排先決定要唔要取消下午個書院畢業禮？你有冇唸過有幾多個學生係特登飛返來香港參與畢業禮？有冇唸過有幾多人請假來參加畢業禮？」、「有啲人去咗外國做嘢都特登飛翻黎就係想參加一生人一次嘅大學畢業典禮。有啲外國嘅non local同學全家飛黎香港就係睇佢畢業，你好唔好意思一句取消就取消」、「有冇諗過好多家長挨(捱)左成世等嘅就係聽(今)日」、「咁大件事都唔諗吓後備方案，下次棚都唔好搭啦，都唔重視呢件事」、「咁大嘅event要reschedule係困難嘅，但件事對畢業生嚟講一世人一次，校方應該認真考慮下」、「一世人大學畢業禮得一次，點解唔可以改期」、「交咗四年學費就係用一句感到惋惜cancel我個畢業禮」、「上莊搞活動都有backup plans」。

港漂女嘆2019年入學生超慘 「我們犯甚麼罪」 有來自內地的港漂女也在小紅書表示失望，「八號風球把一生一次的畢業典禮吹没啦」，她指19/20年入學的同學仔「是犯了甚麼罪」，指他們在香港「最動蕩時期」入學，及後遇上疫情「趕上三年網課」，好不容易恢復正常畢業典禮又被颱風「吹沒」了，嘆「遺憾是人生常態」。亦有於澳洲的內地生表示特意離境，跟爸媽一起來香港，「我今天（昨天）下午五點落地的，我已經崩潰了」。 疫情已無中學畢業禮 「呢屆真係好可憐」 亦有非中大生留言，「呢屆畢業生真係好可憐，等咗四年嘅畢業禮最終竟然取消。疫情期間已經無咗中學畢業禮、畢業晚會、畢業旅行，以及大學開學禮… 希望中大可以重視學生，重新安排畢業禮。」、「作為路過其他大學嘅家長都睇唔過眼，含辛茹苦養大個仔女，供書教學咁多年，家中長輩更加期待已久。最重儀式感嘅其中一個階段你竟然話取消就取消？自己場地，延期唔得？如果主禮/嘉賓唔得閒，換人唔得？請記住，學生才是主角！」